Tras dejar el Real Madrid, su carrera fue un fracaso y después del United, Cesc Fàbregas lo salva

Tras el recordado ascenso a primera división italiana del Como, el conjunto de Cesc Fàbregas está trabajando muy duro para llevar el club transalpino hasta el siguiente nivel. En este sentido, la mejor forma de hacerlo es mejorando la calidad competitiva de la plantilla que está bajo las órdenes del legendario centrocampista español. En concreto, mediante el fichaje de un Raphael Varane, que Fabrizio Romano ya da por hecho.

🚨🔵 EXCL: Raphael Varane says yes to Como proposal! The deal is on the verge of being completed.



Project approved but it will take some days to review the contracts then subject to medical… and then, here we go.



Cesc Fabregas, key for this deal.



Exclusive story from June. 🇫🇷 pic.twitter.com/TmOntU5TkV