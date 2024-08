Villas-Boas busca a un nuevo Pepe y apura para llevarse a un argentino que es figura en la Serie A

El presidente del FC Porto, Andre Villas-Boas, confirmó que están avanzadas las negociaciones con el Udinese de Italia para comprar parte de la ficha del defensor argentino Nehuen Pérez.

“Hemos presentado la propuesta final, ahora le toca al Udinese… o seguiremos adelante”, le dijo Villas-Boas al periodista italiano Fabrizio Romano.

De acuerdo con los primeros trascendidos, el elenco portugués hizo una oferta de unos 15 millones de euros para hacerse de los servicios de Pérez.

En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, el jugador se encontrará con otro compatriota como lo es el mediocampista Alan Varela.

