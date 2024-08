Zanetti ficha al nuevo Messi para el Inter; hinchas sueñan con una dupla con Lautaro Martínez

Inter de Milan se movió más rápido que todos y se quedó con una promesa argentina de 18 años del Panathinaikos de Grecia. Se trata de Thiago Romano, un talentoso extremo que ahora sueña con hacer dupla con Lautaro Martínez y Marcos Thuram.

En la última temporada, Romano formó parte del conjunto Sub-19 del conjunto griego y tuvo la oportunidad de jugar 22 partidos, en los cuales anotó 9 goles y dio 5 asistencias.

Su gran rendimiento hizo que el joven sea convocado por la Selección Argentina Sub-20 para disputar el Torneo L'Alcudia, donde mostró su gran potencial.

Tras seguirlo en varios encuentros, la directiva del Inter de Italia, encabezada por Javier Zanetti, no dudó en fichar a esta joven promesa.

De acuerdo con el informe del periodista Fabrizio Romano, la joya argentina ya está en Milan para someterse estudios médicos y firmar un contrato con el neroazzuro hasta el 2029.

⚫️🔵🇦🇷 Inter have agreed deal to sign 2006 year old winger Thiago Romano from Panathinaikos.



Green light expected to arrive on Monday in order to proceed with medical tests and contract signing.



Deal until June 2029 then he will join Inter first squad, as @GuarroPas reported. pic.twitter.com/doWvnN5wde