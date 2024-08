A la caza de un 9 del Inter, la sombra de Lautaro Martínez y Lukaku es una ganga del mercado: 8M

Movimiento de piezas ofensivas en la serie A.



El Genoa está considerando la posibilidad de fichar al delantero del Inter de Milán, Joaquín Correa, como reemplazo de Mateo Retegui. Según informa Sky Sport Italia.

Correa lleva ya tres años en el Inter. El Nerazzurri firmó al argentino hace tres años procedente de la Lazio, con un contrato de cuatro años en el verano de 2021. Inter hizo una gran inversión para fichar al argnetino, quien se incorporó como refuerzo ofensivo tras la venta de Romelu Lukaku al Chelsea.

Sin embargo, el ex delantero del Sevilla y Sampdoria nunca logró mostrar su mejor forma con la camiseta del Inter. La temporada pasada, Correa estuvo cedido en el Marsella, pero no marcó ni asistió en ningún gol, ni consiguió un puesto como titular en el club de la Ligue 1.

El contrato del ex futbolista de Estudiantes de La Plata vence a finales del próximo junio. No hay perspectivas de otro préstamo, por lo que el Inter deberá venderlo de forma definitiva.

Allí es donde el Genoa podría apostar por él mediante una ganga, ya que por la venta de Retegui, le quedarán cerca de 20 millones de euros y el valor de mercado de Correa ronda los 8 kilos.



Los genoveses también está negociando con la Fiorentina para vender a Albert Gudmundsson. Por lo tanto, están buscando un refuerzo ofensivo.

