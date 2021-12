Zlatan Ibrahimovic y Milán, última solución de Laporta: salvación culé

El AC Milan ha aparecido durante los últimos días como una solución para uno de los grandes problemas del FC Barcelona de cara al futuro. Desde San Siro se han interesado en Samuel Umtiti para reforzar su defensa, con el conjunto azulgrana dispuesto a dejar salir a coste cero al futbolista francés con el objetivo de ahorrarse su ficha, teniendo en cuenta que le queda otro año de contrato hasta 2023. Con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, y sin ninguna propuesta firme por el defensor, el interés del cuadro rossonero puede salvar las cuentas de Joan Laporta, a la espera de que el propio jugador termine dando el visto bueno al traspaso, dado que el Barça no cuenta con medios suficientes para rescindir su contrato de forma íntegra tras no conseguir llegar a un acuerdo con el futbolista hace unas semanas.

Los contactos entre ambas partes se han intensificado durante los últimos días según ha confirmado el periodista italiano Rudy Galetti, asegurando que el AC Milan necesita otro central de garantías para la segunda mitad de la temporada. En San Siro se han visto obligados a buscar soluciones tras la grave lesión de Simon Kjaer, dejando sin demasiados recursos a Stefano Pioli en la lucha por la Serie A esta temporada; con el conjunto italiano segundo en la tabla y a un solo punto del Nápoles; con Zlatan Ibrahimovic destacando como líder indiscutible pese a su veteranía.

Desde el AC Milan cuentan con otras opciones para su zaga como el central galo del AS Mónaco Benoit Badiashile o su compatriota del Wolfsburgo Maxence Lacroix; a pesar de que en el caso de que exista la posibilidad de hacerse con Samuel Umtiti a coste cero en enero, priorizarían al actual futbolista del FC Barcelona; siempre y cuando el defensor también acepte un nuevo contrato muy inferior al actual en Can Barça. Por el momento no se ha llegado a un acuerdo, a pesar de que Joan Laporta continúa poniendo todo de su parte para terminar sellando el trato con vistas al mercando invernal.

El interés del AC Milan puede librar al FC Barcelona de uno de sus grandes problemas económicos de cara al futuro, a la espera de que el cuadro rossonero pueda llegar a un acuerdo con Samuel Umtiti, dejando marchar al futbolista francés a coste cero durante el mes de enero. Un acuerdo en ciernes, que buscan acelerar desde la Ciudad Condal, tras recibir luz verde por parte de Stefano Pioli a pesar de contar con otras alternativas para reforzar el centro de su defensa para la segunda mitad de curso.