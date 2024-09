Como en el Real Madrid, Mourinho y un mercado millonario: ahora se lleva una joya de Riquelme

Fenerbahçe de Turquía está cerca de fichar a uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Se trata de Cristian Medina, el volante de Boca Juniors que Juan Román Riquelme no quería vender en este mercado de pases pero las partes acercaron las posiciones y hay luz verde para que se haga el traspaso.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el club turco pagará 15 millones de dólares, más objetivos, por la totalidad del pase del jugador de 22 años. En ese sentido, confirmó que se cumplirá lo que pretendía Boca Junios para que se concrete el fichaje: Medina se irá del Xeneize a fines de 2024.

Además, Merlo señaló que “hay una plusvalía del 20%” y resaltó que el jugador firmará un vínculo con el equipo que dirige José Mourinho por 5 años.

Semanas atrás estalló la bomba en Boca luego de que se filtrara un video de Medina diciéndole a su compañero Miguel Merentiel que su deseo era irse de Argentina. “Sino tengo que firmar un contrato de por vida”, se lo escucha decir.

Lo que ocurre es que la oferta del Fenerbahçe le asegura al futbolista un contrato millonario que le permitía dar un salto económico para él y su familia.

Ahora que el club de la Superliga de Turquía accedió a que el jugador se quede a finalizar la Liga Profesional y la Copa Argentina, el talentoso volante cumplirá su sueño de jugar en Europa.

“Si no me voy ahora no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

De Medina a Merentiel en la práctica.

El video es oficial de Boca.

El volante tuvo ofertas de Inter Miami, Botafogo, Nottingham Forest, y ahora Fenerbahçe y Fiorentina. pic.twitter.com/oubqy45AQU