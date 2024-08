Deja la Juventus para ir al Napoli; rechazó al PAOK para seguir en la Serie A: pasó por el Barça

Cada futbolista tiene una historia distinta, al momento en que llega a Europa las anécdotas suelen acaparar más la atención, puesto que mantenerse en las ligas de ese contiene suele ser todo un reto. Precisamente, en las top de la élite del balompié mundial, la Serie A es una de las más complicadas, y Arthur Melo sabe bien lo que significa eso. Y lo más complicado es no consolidarse en un solo equipo, debido a las lesiones que acontece.

El salido de Gremio llegó a Barcelona para dar un toque de calidad y renovación a aquel mediocampo que no tuvo problema de liderar. Sus buenas actualizaciones lo llevaron a la Juventus, que poco después entró en duda por su estado físico. La cesión fue prioridad después de todo, aunque el jugador no respondió de la mejor manera, no hubo club que lo quisiera comprar. Ahora, tras su vuelta a Turín, hay una escuadra que confía en que Arthur puede volver a dar lo mejor, el Napoli.

El mercado de fichajes ya acaba y la urgencia por vender y contratar crece cada vez más en demanda. Arthur Melo regresó a la Juve tras su paso por la Fiorentina, en donde jugó más de lo que se lesionó. No obstante, no ejerció la compra por el brasileño, por ende, Napoli se fijó enseguida por el ex Liverpool. Nicoló Schira confirmó que Juventus dio luz verde para que el volante vaya cedido a Napoles.

#Juventus have given the green light to #Arthur to #Napoli on loan. #Juve and #Napoli are in talks for the brazilian midfielder’s salary (€5,5M/year), who is very high. If Bianconeri pay a part of the wages, the deal could be closed. Arthur has turned down #PAOK’s bid yesterday