No apareció en la Copa América y causó polémica: Carrillo seguirá en Arabia, pero no con Aubameyang

El futbolista peruano André Carrillo no ha tenido el mejor 2024 en lo que va hasta la fecha, eliminado con la selección peruana de la Copa América en fase de grupos y con un rendimiento por debajo de lo esperado. El ex Al Hilal vuelve a ser noticia después de que se le relacionara con otro club árabe de la primera división, el Al-Khaleej, que la pasada temporada terminó en la décima primera posición de la tabla. La ‘Culebra’, de 33 años, se destaca en el Al Qadisiyah, que subió a primera división después de campeonar.

Carrillo conoció hace poco a su nuevo compañero de equipo, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, quien llega para reforzar el cuadro y así luchar contra Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y Neymar (Al Hilal). El delantero peruano, de permanecer en el club, también compartirá la nueva campaña con el colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, Nahitan Nández y Nacho Fernández; este último, multicampeón de Champions League con el Real Madrid. Sin embargo, la algarabía podría bajar de nivel si se llega a concretar la venta del incaico por otro club.

Permanecería en Arabia

André Carrillo podría moverse de club inesperadamente tras la información que soltó el medio especializado en fútbol árabe, Field League. Este portal confirmó que Al Qadisiyah ofreció al ex Watford al Al-Khaleej de la Saudi Pro League. Aunque la información es fresca, la cuenta afirmó que aún no hay un anuncio oficial y que solo es cuestión de tiempo para que el equipo que dirige el técnico Michel se pronuncie.

Hablan las estadísticas

Al Qadisiyah no la tuvo nada fácil en la segunda división del fútbol de Arabia Saudita, André Carrillo conoce el contexto y si bien un nombre suena fuerte en otro equipo, su aporte fue significativo. En 28 partidos, el ex Sporting Lisboa anotó dos tantos y regaló cinco asistencias. Las cifras hablan, aunque la actualidad del experimentado peruano no es la mejor, luego de lo acontecido en la Copa América.

La polémica de Carrillo

Después de ser uno de los grandes referentes de la selección peruana, incluso la estrella en el Mundial Rusia 2018, la mejor versión del delantero está lejos de lo que fue. En la última Copa América desarrollada en Estados Unidos, en los 3 compromisos que disputó Perú, el extremo solo sumó 11 minutos frente a Canadá. Permaneció en el banco de suplentes contra Chile y Argentina. Y eso no es todo, tras la eliminación de la bicolor, Carrillo se fue de fiesta con Christian Cueva, acción que fue rechazada, tanto por los medios como por parte de la afición. El futuro del ex Benfica está en vilo y solo es cuestión de tiempo para conocer su siguiente paradero.