Nicolás Tagliafico le pega fuerte a París 2024; Rodrigo de Paul, le sigue la corriente a Leo Messi

El partido jugado entre Argentina y Marruecos ha traído una polémica que nunca de había presentado, en el deporte rey o en dentro de los mismos Juegos Olímpicos. Nada pudo dejar que la polémica sea ajena a lo que sucedió este miércoles cuando el seleccionado africano derrotara a la sudamericana después de cuatro horas. No es ningún error, el compromiso no se terminó en el tiempo que el árbitro esperaba y optó por retomar el cotejo donde lo dejó, no antes de suspenderse por el comportamiento de hinchas marroquís que empezaron a invadir el gramado, tirar botellazos y hasta arrojar bombas de estruendo.

Marruecos salió airoso del cotejo tras la anulación del segundo de Argentina y los tres minutos extras que se disputaron luego de más de una hora y media de espera. Las repercusiones no se hicieron esperar y no tan solo de los hinchas que exigían explicaciones, sino que los futbolistas de la selección mayor de la albiceleste explotaron en redes sociales. El caso más sonado el es de Lionel Messi, después le siguieron Nicolás Tagliafico y el mediocampista Rodrigo De Paul, quienes enseguida se volvieron virales.

Tagliafico no tuvo piedad

Lo ocurrido en Sain-Étienne el último miércoles ha dejado un precedente para que no vuelva a ocurrir en un futuro o en las competencias que se avecinan en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, para Nicolás Tagliafico está claro, y no dudó en expresas su molestia a través de su cuenta de ‘X’, en donde ventila en retrospectiva, hace una comparación de un escenario en el que Argentina fuere el afectado.

Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo. 😡🤦🏻‍♂️🎪 — Nico Tagliafico (@nico_taglia) July 24, 2024

El apoyo de De Paul

Para el choque con Marruecos, Argentina optó por llamar a dos mundialistas como lo son Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. Rodrigo De Paul, cercano a ellos y tras lo ocurrido, no dudó en escribir un sentido mensaje para el equipo que vivió momentos de angustia en el inicio de los Juegos Olímpicos. En la foto aparecen tanto los futbolistas mencionados como el resto de la Sub-23 en su mayoría.

Rodrigo De Paul 🇦🇷, en su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/3IGTKPdbk1 — VarskySports (@VarskySports) July 24, 2024

Hasta el presidente se pronunció

Incluso, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, emitió un comunicado con destinatario hacia la Comisión Disciplinaria de la FIFA. En lo escrito, señala el sinsentido de las reglas y la situación de violencia que vivió Argentina. Asimismo, terminó diciendo lo siguiente: “Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados que entendían que el juego no se debía reanudar. Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinente y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”.