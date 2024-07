Para juntarse con Enzo Fernández, el argentino que ya es del Chelsea y viene de Boca: tiene 19 años

El mercado de pases sigue rodeando a los mejores clubes de la élite del fútbol europeo, la Premier League mueve millones con los equipos que lideran el ranking de los que más presupuesto tienen. El caso del Chelsea es el más concreto, que tiene hasta cuarenta jugadores en el plantel tras la incorporación de los que volvieron cedidos, caso Kepa. Aún así, el conjunto blue se enfocó en seguir explorado el área, pero esta vez fue Sudamérica el continente seleccionado para encontrar talento.

Exactamente, la institución londinense se interesó en el prospecto Aarón Anselmino de 19 años. Pese a su corta edad y el poco protagonismo con el club Xeneize, bastó para que Chelsea se interesara y vaya a por todo para cerrar la venta. Para bien del joven futbolista, todo llegó a buen puerto, la dirigencia de Boca pactó con la del cuadro de la Premier League, y se llegó a la determinación de que el zaguero fiche cuanto antes. No obstante, la perla argentina puso condiciones que en Londres no vieron mal ceder al pedido.

Aarón Anselmino es un nombre que va a sonar mucho más seguido en Argentina, y Chelsea seguramente le dé la pantalla necesaria para que sobresalga. El equipo que dirige Enzo Maresca no dudó y le brindó un contrato por seis temporadas, más la opción de alargar una más. Solo fueron útiles diez partidos y dar una asistencia al defensa para que vaya directamente a Inglaterra, pues su talento es considerado especial y el departamento de scouting corroboró la información.

Según contó Fabrizio Romano, Boca cerró el trato por más de 20 millones a sus arcas. Además, este lunes fue considerado el día para que Anselmino viaje para pasar las pruebas médicas y, por ende, firmar el contrato que lo vincule al Chelsea. De ese modo, compartirá plantel con su compatriota Enzo Fernández, con quien pasó algo parecido, solo que el internacional llegó procedente de River Plate y después de hacer un excelente mundial en Qatar.

