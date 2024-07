Sergi Roberto prepara la salida: ya no es la Premier League; su mejor postor está en la Eredivisie

Barcelona está enfocado para iniciar la próxima campaña con el pie derecho tras los traspiés sufridos en las últimas ediciones, tanto en el campeonato de LaLiga como la Champions League. Joao Laporta, luego de la salida de Xavi Hernández, decidió apostar por el atrevimiento de Hansi Flick para que guíe a sus pupilos, aunque ya no lo hará con el último capitán del club. Sergi Roberto está con pie y medio afuera, su historia está por cerrarse y por abrirse un nuevo capítulo en otra parte. Surgieron distintos acercamientos para el polivalente español, desde la Premier League hasta la misma Saudi Pro League, pero se acaba de sumar una liga más en la lista de interesados.

El formado en las canteras del Barça y capitán en la última temporada bajo el mando de Xavi, quiere seguir en la élite del fútbol mundial. Sergi Roberto tiene 32 años y aún una carrera por delante, hasta que lo considere. Si bien se va del club de sus amores, el siguiente reto para el nacido en Reus está próximo a aclararse tras los rumores que lo posicionan en distintos países. En esa línea, el equipo que quiere contar con Sergi es el Ajax de la Eredivisie, histórico club que ve con buenos ojos la incorporación del experimentado jugador para así reforzar tanto la medular defensiva como la ofensiva.

El adiós de Sergi Roberto del FC Barcelona es definitivo, no hubo acuerdo para que el canterano renueve el vínculo. Desde Países Bajos, Ajax de la Eredivisie se sumó a la puja por el jugador que se destaca en más de una posición, es más, el técnico Francesco Farioli aprobó sus condiciones como las idóneas para llegar al club. Fabrizio Romano develó la información sobre futbolista, y que este, en los próximos días evaluará las opciones que tiene.

🚨🇪🇸 Sergi Roberto, considering options as free agent with Ajax among clubs approaching him.



Ajax have genuine interest, Sergi will assess all options in the next days.



Sergi Roberto, set to part ways with Barça as free agent. pic.twitter.com/H4IO2sKs9j