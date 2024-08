Un argentino que se peleó con Messi sustituye a Félix Sánchez en la Selección de Ecuador

El entrenador argentino Sebastián Beccacece fue presentado como nuevo seleccionador de Ecuador tras la partida de Félix Sánchez Bas, quien renunció luego de la agónica eliminación de la Copa América 2024 a manos de Argentina y el Dibu Martínez.

Beccacece, que viene de dirigir al Elche en Segunda División, tiene una trayectoria reconocida en Argentina -dirigió a Defensa y Justicia, Independiente y Racing- y en Chile -estuvo al frente de la Universidad de Chile-, además de un paso por las selecciones nacionales de esos dos países, como ayudante de campo del excéntrico Jorge Sampaoli.

En el Mundial de Rusia 2018, la convivencia entre el plantel argentino y el cuerpo técnico fue muy conflictivo, al punto de que Beccacece se enfrentó en un entrenamiento con Lionel Messi, figura y capitán del seleccionado. Y a partir de ahí no se dirigieron más la palabra.

Ahora el joven entrenador argentino tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera, al hacerse cargo él solo de una selección que está en franca levantada, con figuras jóvenes y un muy buen rendimiento en el último certamen.

“Es una hermosa responsabilidad poder trabajar para el sueño de un país. Acompañar ese proceso que nos permita a nosotros, a través del desarrollo de una idea, entusiasmar, emocionar, contagiar, enamorar a un pueblo y también un sueño”, dijo en conferencia de prensa como nuevo DT de Ecuador.

El Paris Saint-Germain finalmente le dio una gran noticia a Luis Enrique y cerró la contratación de Willian Pacho, el central del Eintracht Frankfurt de Alemania.

De acuerdo con Fabrizio Romano, las partes llegaron a un acuerdo y el club francés pagará un total de 40 millones de euros más 5 millones de euros en complementos. El ecuatoriano firmará un vínculo con el PSG hasta junio de 2029.

🔴🔵🇪🇨 Official, confirmed. Willian Pacho signs in as new Paris Saint-Germain player until June 2029.



€40m deal plus €5m add-ons to Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/F3v0v5mtrL