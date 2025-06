Ainhoa Armentia renuncia al gran sueño de su vida con Iñaki Urdangarin

La relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se está comenzando a parecer a una relación seria y extrañamente estable. Algo que nunca había sido propio de un Iñaki Urdangarin que si por algo ha destacado a lo largo de su vida, ha sido por su gusto por las mujeres y por su incapacidad para ser fiel a sus parejas. Algo que quedó muy claro durante el matrimonio con la infanta Cristina, durante el cual llegó a tener varias relaciones extramatrimoniales a espaldas de su esposa, que lo aguantó todo hasta la llegada de Ainhoa Armentia.

En este sentido, tal y como cuentan las personas más cercanas a Iñaki Urdangarin, su relación con la abogada vitoriana va viento en popa. Son dos personas que han encajado a la perfección y tras comenzar a convivir bajo el mismo techo, esa relación no ha hecho más que consolidarse. Lo que llevó a Iñaki y a Ainhoa a plantear la posibilidad de no solo dar un paso adelante, sino en dar dos.

Urdangarin soñaba con ampliar su familia

Si bien es cierto que todavía no ha sido capaz de hacer que haya una buena convivencia entre sus cuatro hijos y su actual pareja, el gran deseo de Iñaki Urdangarin no era otro que el de ampliar la familia con un nuevo hijo. Sin embargo, el paso de los años ha hecho que el que fuera Duque de Palma tenga que resignarse con los cuatro hijos que tuvo con la infanta Cristina y con los dos que ya tenía Ainhoa Armentia, por mucho que no se lleven bien entre ellos.

Por otro lado, lo que sí que parece que va a ser posible, a pesar de que no han sido pocas las trabas con las que se han encontrado, será la boda. Iñaki y Ainhoa llevan mucho tiempo buscando la forma de poder consolidar de forma definitiva su matrimonio. Sin embargo, las cláusulas dentro del acuerdo de divorcio no lo estaban haciendo posible hasta que las negociaciones entre Iñaki Urdangarin y los Borbón han dado resultado.

Así pues, a pesar de que han tenido que renunciar al sueño de tener un hijo, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia ya saben que van a poder casarse y cumplir, uno de los dos grandes sueños que tenían como pareja.