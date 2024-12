Alberto de Mónaco no felicitó a sus hijos en su cumpleaños, viven aislados de su padre por orden de Charlene

No es ningún secreto que las relaciones familiares dentro de la Casa Real de Mónaco hace años que desaparecieron por completo. La nefasta actitud de Alberto de Mónaco hacia su esposa Charlene y sus hijos, Jacques y Gabriella, ha llevado a que los pequeños apenas tengan contacto alguno con su padre, al cual no ven en su día a día y con el que solo comparten momentos en aquellos actos oficiales en los que deben estar juntos por mero protocolo.

Tan grave es la situación que, según desvelaron medios cercanos a la Realeza de Mónaco, Alberto II no solo volvió a no estar presente, sino que, ni se acordó del décimo cumpleaños de sus mellizos. Pues Jacques y Gabriella celebraron, el pasado día 10 de diciembre, su cumpleaños. Una fecha más que importante para cualquier niño y que el propio Alberto se encargó de fastidiar al no estar ni presente ni felicitar a sus hijos vía telefónica, algo que enfureció a Charlene de Mónaco.

Alberto es un padre totalmente ausente

La realidad es que en la vida de Jacques y Gabrielle, Alberto de Mónaco no ocupa un papel especialmente relevante. Y es que, como han revelado fuentes cercanas a la Realeza monegasca, el Príncipe siempre ha destacado por ser una figura absolutamente ausente, que apenas ha pasado tiempo junto a sus hijos a lo largo de sus 10 años. Una situación que ha acabado derivando en que ni en el cumpleaños de Jacques y Gabriella, el Príncipe Alberto ha sido capaz de estar junto a ellos.

Ante dicha situación, fuentes cercanas a Charlene aseguran que el enfado de la Princesa de Mónaco con su marido ha sido monumental. Y es que, mientras que no le resulta para nada importante su matrimonio, lo más grande que hay en su vida son sus hijos y el hecho de que su padre no se acuerde del cumpleaños de Jacques y Gabrielle ha supuesto un nuevo motivo de enfado por parte de Charlene de Mónaco.

Jacques y Gabrielle, no saben nada de su padre

Si bien es cierto que hasta este momento, lo normal ha sido que, al menos en su cumpleaños, Alberto de Mónaco ha tratado de estar presente, este año el Príncipe no ha sido capaz ni de acordarse del cumpleaños de los pequeños Jacques y Gabrielle, que en su décimo aniversario han podido corroborar que su padre es una figura absolutamente ausente y de la que cada vez saben menos.