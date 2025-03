Camilla Parker Bowles está presionando a Carlos III para que Harry no vuelva a Buckingham

El estado de las relaciones interpersonales dentro de Buckingham está muy lejos de ser bueno. En este sentido, quien más problemas arrastra a la hora de llevarse bien con el resto de miembros de la Casa Real de Gran Bretaña es Camilla Parker Bowles. La esposa de Carlos III entró con el pie izquierdo a Buckingham y desde su llegada ha sido incapaz de encajar con el resto de miembros de la Realeza. Sin embargo, con quien siempre se ha llevado especialmente mal, es con el Príncipe Harry, al que no soporta desde el primer día en el que lo conoció.

Esta animadversión se remonta a los meses previos a la boda entre Carlos III y Camilla Parker Bowles. Un momento en el que el Príncipe Harry, junto a su hermano Guillermo, suplicó a su padre que no contrajera matrimonio con Camilla. Una petición a la que Carlos III hizo caso omiso y que acabó dando paso a que Camilla llegara a Buckingham con muchas cuentas pendientes.

Tan mala era la relación que el propio Harry llegó a asegurar que tanto él como su hermano Guillermo veían a Camilla Parker Bowles como una especie de “madrastra malvada”. El trato que recibían de parte de la esposa de Carlos III era realmente malo y nunca llegaron a sentirse cómodos cerca de una Camilla que, desde ese entonces generó un fuerte rencor hacia sus dos hijastros.

Camilla se niega a aceptar la vuelta de Harry

Ante esta pésima relación, fuentes cercanas a Buckingham han revelado que Camilla Parker Bowles no tiene la más mínima intención de aceptar el regreso del Príncipe Harry. La relación entre ambos está tan deteriorada que la consorte no soportaría el hecho de tener que compartir actos y comidas especiales junto al hijo menor de Carlos III. Es por este motivo que estaría ejerciendo una fuerte presión a su marido para que no ponga ni una sola facilidad al regreso del Príncipe Harry.

Así pues, parte de la responsabilidad del no regreso del Príncipe Harry a Buckingham, es de Camilla Parker Bowles. Y es que la consorte no tiene ni la más mínima intención de facilitarle la vida a su hijastro menor, por el que siente un profundo odio y por el que guarda un gran rencor, por todo lo que se ha dedicado a decir sobre ella.