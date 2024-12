Camilla Parker Bowles gasta millones de libras en un tratamiento estético para evitar el bótox

Si bien es cierto que el estado de salud de la Reina Camilla Parker Bowles no pasa por su mejor momento, la realidad es que siempre que aparece públicamente, la Reina consorte es capaz de lucir un aspecto realmente cuidado y con un rostro lleno de luminosidad, algo digno de mencionar, dado que estamos hablando de una persona de 77. Un cuidado aspecto que, a pesar de hacerla lucir realmente bien dicho novedoso tratamiento tendría un importante coste, el cual, lejos de poderse permitir la propia Camilla, acaba saliendo del bolsillo de Carlos III.

En este sentido, según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, para evitar tener que pasar por el quirófano o tener que inyectarse bótox, la Reina Camilla hace tiempo que habría comenzado a usar una novedosa terapia rejuvenecedora preparada a base de veneno de serpiente. Un tratamiento a largo plazo que habría acabado generando un más que buen efecto en el rostro de una Camilla Parker Bowles que no ha permitido que su complicada enfermedad pulmonar le cambiara el cuidado de su piel y su rostro, el cual, a pesar de los 77 años sigue en un estado más que formidable.

Un precio que no gusta nada a Carlos III

Sin embargo, hay algo en lo que seguro que Carlos III no estará tan de acuerdo. Y es que, a pesar de la visible efectividad del tratamiento, su coste no es algo que esté al alcance de todos. Según fuentes cercanas, el secreto del aspecto de Camilla tiene un importante truco. Pues, no es algo accesible para todos los bolsillos, ya que hablamos de un tratamiento que le habría costado algunos millones de libras, una cifra que, lejos de haber salido de su bolsillo, ha acabado saliendo de la inflada cuenta bancaria de un Carlos III que no estaría tan de acuerdo con los gastos de su esposa.

En este sentido, el monarca inglés preferiría que Camilla tratara de invertir más dinero y esfuerzo en su salud y en la lucha contra la infección de pecho en lugar de en tratamientos de belleza. Pues, por ahora Camilla no ha hecho lo más mínimo para combatir sus problemas de salud.

El alcohol no sale de la vida de Camilla

La realidad es que, lejos de trabajar en tratamientos contra el alcohol, Camilla Parker Bowles está más preocupada en lucir bien y en comprar buen vino. Pues, a pesar de que es la bebida lo que más le está complicando la vida, la Reina consorte no está especialmente preocupada por la evolución de su salud, la cual tiene en un plano muy secundario.