Camilla Parker Bowles pidió a Carlos III que desheredada al Príncipe Harry en beneficio de su hijo

Si hay una persona en este mundo a la que Camilla Parker Bowles no puede soportar, ese es el Príncipe Harry, al que la Reina consorte considera una persona que se ha convertido en un elemento absolutamente nocivo para el bien de la Casa Real. Una situación que ha provocado que Camilla se haya convertido en una de las principales voces en contra del retorno de un Harry de Sussex, al que la Reina no quiere ni ver y al que no desea ningún bien.

En este sentido, fuentes cercanas a la Realeza de Gran Bretaña, han asegurado que Camilla Parker Bowles lleva varios meses tratando de convencer a su marido, Carlos III de que lo mejor para su honor y para mantener el respeto de la Casa Real sería dejar sin herencia al Príncipe Harry. Una decisión que según hemos podido saber, Camilla considera fundamental para hacer respetar a los Windsor, ya que según la Reina, la actitud del Duque de Sussex ha sido algo merecedor de ser desheredado.

Camilla ha propuesto un cambio en el testamento

Ante esta situación, según han desvelado en Reino Unido, la idea de Camilla sería la de destinar la mayor parte del dinero que no recibiría Harry, de su herencia, a su propia familia. En especial, para Tom Parker Bowles y Laura Lopes, hijos de Camilla Parker Bowles, a los que la propia Reina habría considerado merecedores de la parte del patrimonio de Carlos III que no llegaría a Harry en caso de quedar fuera del testamento.

La realidad es que no ha habido cambio alguno en el testamento del Rey Carlos III, que, por ahora, no está preparado para dejar sin herencia a su hijo menor. Un Harry al que Camilla Parker Bowles se la tiene jurada desde que llegó a Buckingham. Pues, desde que supo que Harry pidió a su padre que no se casara con ella, lo marcó como un elemento al que eliminar en cuanto fuera posible.

Un patrimonio de más de 1.000 millones

Si bien es cierto que se desconocen las cifras oficiales, la realidad es que el patrimonio que Carlos III domina viene a ser de más de 1.000 millones de libras. Un valor que abarca todo lo que es propiedad de los Windsor. Y es que, si Camilla quiere meter mano en ese testamento, no es porque sea poco dinero, sino que estamos hablando de muchos millones de libras. Una cantidad de dinero que la Reina no quiere que le llegue a Harry de Sussex.