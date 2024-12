Camilla Parker Bowles ha borrado de su testamento a Kate Middleton y a Guillermo de Gales

No es ninguna novedad que la relación entre Camilla Parker Bowles y los Príncipes de Gales está totalmente rota. La Reina consorte no está nada satisfecha con el poder de decisión que tienen, tanto Kate Middleton como el Príncipe Guillermo, a los que hace años que no soporta. Una situación que habría desencadenado en un juego de constantes ataques en ambas direcciones para ver quién hace más daño a la otra parte.

Ante esta batalla total, fuentes cercanas a Camilla Parker Bowles han podido confirmar que la Reina está planeando una jugarreta para dejar a Kate y a Guillermo sin la parte de su herencia que se acordó previamente. Pues, como ninguno de los dos es sangre suya, no tiene obligación de dejarles nada. Hecho que llevaría a Camilla a rehacer un testamento del que se espera que desaparezcan, tanto Guillermo de Gales como Kate Middleton, que no verían ni una libra de la herencia de la Reina.

Una venganza que nadie esperaba

Si bien es cierto que todo el mundo es plenamente consciente del mal rollo que impera dentro de la Casa Real de Gran Bretaña, nadie esperaba la decisión de una Camilla Parker Bowles que, sin consensuarlo con Carlos III, habría tomado la decisión de negarles a Kate Middleton y a Guillermo de Gales, toda la parte de herencia que les habría tocado, para dar absoluta prioridad a su familia biológica. Un cambio que, si bien no afectará especialmente al millonario patrimonio de los Príncipes de Gales, sí que supone un golpe duro en su imagen.

Tan es así que, como hemos podido saber, Carlos III no está nada contento con la drástica decisión de su esposa, pues, lejos de llevar su conflicto con Kate y Guillermo de forma más privada, la Reina habría decidido cargar con todo contra los Príncipes de Gales y tomarse la justicia por su cuenta con una decisión, la de su testamento, que dará mucho de qué hablar.

Ni Harry ni Guillermo aparecen en el testamento

Ante esta última y contundente decisión de Camilla, ya no hay ningún miembro de la familia Windsor dentro de su testamento. Y es que según confirmaron fuentes de Inglaterra, Harry hace varios años que ya no figura en ningún apartado de dicho testamento, confirmando así que toda la fortuna de la Reina Camilla irá dirigida a la familia Parker Bowles, nada quedará para los Windsor.