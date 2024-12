Camilla Parker Bowles ha sido apartada de los hijos de Guillermo y Kate Middleton por ser mala influencia

En la Casa Real de Gran Bretaña no hay un gran ambiente. Los constantes choques de personalidades e intereses hace tiempo que pasan factura en las relaciones interpersonales de todos los miembros de la Realeza británica. Una situación que ya ha llegado a afectar a los hijos de Kate Middleton y Guillermo de Gales, a los que están tratando de proteger del mal ambiente que se respira de puertas hacia dentro.

En este sentido, el ambiente está tan crispado que, según han confirmado medios cercanos a la Casa Real, Kate y Guillermo han acordado que no van a permitir que Camilla Parker Bowles pase tiempo con sus hijos Jorge, Charlotte y Louis, a los cuales no quieren que les lleguen las malas influencias de la Reina consorte, de la que no se fían en absoluto, ni Kate ni Guillermo, que son plenamente conscientes del mal que puede hacer Camilla cuando se lo propone.

Camilla, una mala influencia en todos los aspectos

La realidad es que Camilla nunca ha sido considerada como una persona ejemplar por los Príncipes de Gales. Pues, desde que se casó con Carlos III la consideran una persona que solamente busca aprovecharse del dinero y el poder que le otorga su matrimonio. Una situación agravada por los celos enfermizos que fue desarrollando, con el paso del tiempo, hacia Kate Middleton a la que siempre ha tratado de menospreciar junto a su esposo, Guillermo, a los que no considera capaces de reinar como se debe.

Todo ello ha desencadenado en que tanto Kate como Guillermo consideren a la Reina Camilla como una persona absolutamente mala y que no debe estar cerca de sus hijos, a los que no quieren que influencia con sus malas prácticas y de paso, a los que quieren proteger de los vicios como el alcohol y el tabaco, a los que Camilla sigue más que enganchada.

Jorge, Charlotte y Louis, siempre con su madre

Asimismo, quien tampoco parece estar cerca de la vida de sus hijos es el Príncipe Guillermo, al que Kate acusa de ser un mal padre y de estar ausente. Una situación que ha llevado a los pequeños a pasar la mayor parte de su día a día, junto a su madre, la cual se ha acabado encargando de criar a sus hijos, a los cuales no quiere ni ver cerca de Camilla Parker Bowles.