Camilla Parker Bowles ha trasladado a sus hijos que el empeoramiento de Carlos III es irremediable

Hace más de un año que Carlos III está luchando contra el cáncer de colon. Sin embargo, a pesar de haberse sometido a los tratamientos más innovadores y de mayor calidad en el mundo, la realidad es que nada está siendo suficiente para hacer que la enfermedad comience a remitir. De hecho, según habrían confirmado los médicos de Buckingham al propio Carlos III, los efectos del cáncer están comenzando a dejar daños irreparables en su organismo, lo que hace que sea todavía más complicado que el Rey de Inglaterra pueda salir indemne de esta enfermedad.

De hecho, la situación ha llegado a tal nivel de gravedad que en Buckingham ya están todos enterados del cuadro que presenta Carlos III. Algo que ha hecho mucho daño a Camilla Parker Bowles. La consorte fue la que peor se tomó la noticia de que su marido se estaba comenzando a morir y, como comentamos recientemente, rompió a llorar desconsoladamente.

Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, según han revelado fuentes cercanas a la familia Parker Bowles, el hijo de Camilla, Tom, ya está más que enterado de la verdadera situación de su padrastro. La consorte mantiene constantemente informado a su hijo y a todo su entorno, a los cuales no les falta ningún dato relativo al estado de Carlos III que ha ido acercándose paulatinamente a la familia de su esposa.

Los médicos no esperan una larga vida para Carlos III

Además, por si no hubiera sido suficiente con la noticia de que los tratamientos no estaban teniendo efecto alguno en la evolución de Carlos III. Los médicos de Buckingham también trasladaron a toda la familia Windsor que, en caso de seguir por este camino, el cuerpo de Carlos III, difícilmente podrá aguantar mucho más. De hecho, para evitar que el cambio de rey sea demasiado precipitado, los cuidadores del Rey de Inglaterra informaron de que podría quedarle solamente un año de vida. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en Camilla, que no esperaba un diagnóstico tan malo.

Así pues, tras recibir las trágicas noticias, Camilla Parker Bowles ya ha comunicado a su hijo, Tom, que la evolución de Carlos III está lejos de ir por el buen camino. Además, según los médicos, podría quedarle solo un año de vida.