El Príncipe Harry volverá a Reino Unido cuando Camilla Parker Bowles no esté y Carlos III ya lo sabe

Nunca ha existido una relación especialmente buena entre Camilla Parker Bowles y el Príncipe Harry. Ambos comparten una animadversión que, como ya os contamos, se remonta al año 2005, cuando Carlos III decidió casarse con la que ahora es la Reina consorte de Gran Bretaña. Una mujer que, además de ganar mucho poder en el trono británico, también se dedicó a complicar la vida a Harry y a Guillermo, a quienes hace años que se la tiene más que jurada.

Ante este odio mutuo, Harry no está, bajo ningún concepto, dispuesto a volver a Gran Bretaña. Y mucho menos a pedir perdón a una Camilla Parker Bowles a la que no quiere ni ver. Una situación que, según fuentes cercanas a la Casa Real, habrían llevado a Harry, a tomar la decisión de no regresar a Reino Unido, mientras la Reina Camilla esté en el trono. O lo que es lo mismo, mientras Camilla esté en vida, Harry no tiene intención de regresar.

Harry, abierto a reconciliarse con su padre y su hermano

Si bien es cierto que ahora mismo, Harry no mantiene ningún tipo de vínculo con su familia. La realidad es que, como hemos podido saber, no tendría problema alguno en sentarse a hablar y reconciliarse con su padre Carlos III y con su hermano, el Príncipe Guillermo, con los que no se lleva bien, pero a los que no odia. Sin embargo, con Camilla, la situación es mucho más complicada, ya que ninguno de los dos dará su brazo a torcer y Harry no está por la labor de convivir con su madrastra.

Es por este motivo que, según han desvelado fuentes cercanas, Harry ya ha confirmado a su padre, Carlos III, que su regreso no se dará, hasta que Camilla Parker Bowles no esté ahí. Una situación que solamente se podría solucionar de dos formas. O bien con un divorcio que es más que improbable, o con el fallecimiento de la Reina consorte. Hecho que facilitaría el regreso de Harry.

Harry seguirá en Estados Unidos

A pesar de que ya pueda extrañar su Gran Bretaña natal, no parece que esté entre los planes del Príncipe Harry, el hecho de regresar a su país, pues, como hemos comentado, mientras que Camilla Parker Bowles se mantenga en el trono de la Casa Real, las opciones de ver un regreso por parte del Duque de Sussex, son realmente escasas, por no decir nulas.