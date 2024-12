Carlos III pidió a Meghan Markle que aceptara divorciarse de Harry antes de su fallecimiento

Una de las mayores penas de la etapa de Carlos III como Rey de Inglaterra, ha sido su incapacidad para volver a unir a todos los miembros de la Casa Real. Y es que, tras la muerte, en 2022, de Isabel II, Carlos tenía entre ceja y ceja, lograr, de nuevo, la unión total entre sus hijos. Un plan que el Rey de Inglaterra era plenamente consciente de que pasaba por el divorcio de los Duques de Sussex, algo que, por ahora, no acaba de llegar.

De hecho, según han podido saber varias fuentes relacionadas con Meghan Markle y el Príncipe Harry, Carlos III se llegó a poner en contacto con la actriz norteamericana, de cara a negociar un acuerdo para que se divorciara de Harry. Un plan que Meghan siempre rechazó, a pesar de que, como os contamos, llegó a poner 80 millones de libras encima de la mesa. Una oferta que no aceptó una Meghan que siempre prefirió mantener su matrimonio, antes que recibir cualquier tipo de ingreso económico por parte de la Casa Real.

Meghan Markle no aceptará nada de los Windsor

Tal es el enfado de Meghan Markle con todas las personas que han formado parte de la familia Windsor, la actriz está totalmente decidida a no aceptar nada de su parte. Es decir que, ni una grandísima oferta la haría plantearse un divorcio forzoso. Y es que, al menos por ahora, fuentes cercanas aseguran que Meghan no tiene pensado separarse de Harry, con el que ha atravesado varias crisis, pero al que ahora mismo no quiere dejar.

Por su parte, Carlos III sabe perfectamente que el único escollo entre él y Harry es Meghan Markle, la cual considera que está bloqueando el regreso del Duque de Sussex a Gran Bretaña. Pues, según hemos podido saber, en Buckingham están convencidos de que si no fuera por la presencia de Meghan, Harry no tendría problema alguno en regresar a su país.

Los Windsor se quiere deshacer de Meghan

Ante esta situación, desde la parte de los Windsor no ven otra solución posible, fuera del divorcio. Y es que, el plan de Carlos pasa por convencer a Meghan de que lo mejor para ella y sus hijos es que comiencen una nueva vida lejos de Harry y con 80 millones en el bolsillo. Un plan que, sin embargo, no acabó de convencer a la actriz.

Así pues, en Buckingham siguen buscando fórmulas para lograr forzar el regreso del Príncipe Harry a Reino Unido, algo que, mientras siga con Meghan Markle, no parece que vaya a suceder.