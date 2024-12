Camilla Parker Bowles se ha convertido en la culpable de que Harry de Sussex no haya regresado a Buckingham

Desde que llegó a la Casa Real de Gran Bretaña, Camilla Parker Bowles siempre ha sido mal vista por el Príncipe Harry. El hijo menor de Carlos III nunca aceptó la llegada de la Reina consorte como algo natural ni como una buena noticia. Una situación que se hizo evidente cuando, junto a su hermano Guillermo, pidió encarecidamente a su padre Carlos, que no se casara con una mujer que, con el tiempo ha demostrado ser, como mínimo, una muy mala madrastra.

En este sentido, según han revelado fuentes cercanas a la Realeza de Gran Bretaña, si hay una persona por la que el Príncipe Harry no se plantea regresar a Reino Unido es la propia Camilla Parker Bowles. Y es que, es tan mala la relación entre el Duque de Sussex y la Reina consorte, que se ha convertido en la gran razón por la que Harry no tiene entre sus planes más recientes volver a su casa. Y es que, el mal ambiente general, sumado a la animadversión entre él y Camilla convertiría su vuelta en una situación excesivamente incómoda y de difícil solución.

Harry quiere, pero no puede volver

Ante esta situación, el Príncipe Harry no tiene entre sus planes más recientes el de regresar a Reino Unido. Pues, además de tener en su contra, la presencia de Camilla Parker Bowles en Buckingham, también tiene a Meghan Markle en su contra. La actriz no tiene intención alguna de realizar ningún tipo de acercamiento a la Casa Real de Gran Bretaña, lo que implica que, cualquier movimiento por parte de Harry sería sin el apoyo de su esposa, que, al menos por ahora, no volverá a Reino Unido.

De este modo, Harry se ha quedado sin apoyo alguno de cara a poder regresar a su país. Una complicada y delicada situación que habría desincentivado por completo cualquier opción de pasar la Navidad en Reino Unido y junto a su familia, dejando a Harry sin la posibilidad de cumplir su vuelta a casa.

Sin Camilla, todo sería más fácil

Con todas las cartas sobre la mesa, en Buckingham ya saben que el regreso del Duque de Sussex solamente se producirá una vez Camilla Parker Bowles ya no se encuentre en Buckingham. Pues, Harry no tiene intención de llegar a enfrentarse con su madrastra.

Así pues, sin Meghan y con Camilla, la vuelta del Duque de Sussex se presenta cada vez más complicada, al menos mientras ambas dificulten su llegada a Reino Unido.