Carlos III ha dado el golpe más duro de su vida a Camilla Parker Bowles, cambiada por otra mujer

La situación de salud de Camilla Parker Bowles comienza a ser verdaderamente crítica. La Reina consorte no está siendo capaz de salir adelante de una infección de pecho que hace meses que tiene y que no acaba de remitir. En este sentido, lejos de haber hecho caso a las instrucciones de los médicos, Camilla ha seguido manteniendo sus malos hábitos de vida, los cuales han provocado que el tratamiento indicado no esté surtiendo efecto alguno en la Reina, que ya sabe que Carlos III se está planteando dejarla de lado.

En este sentido, y según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, el Rey Carlos III ya se ha hartado de ver como Camilla Parker Bowles hace caso omiso a las indicaciones de los médicos y mantiene sus costumbres de beber vino de forma recurrente y sin ponerse ningún tipo de límite. Una situación que ha provocado que el Rey de Inglaterra ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de quitar todo el protagonismo a su esposa, para dárselo a otro miembro de Buckingham, con capacidad para formar parte del día a día de la Realeza.

Carlos III ya ha elegido a su favorita

En este sentido, el Rey Carlos III ya habría tomado la decisión de quitar gran parte de su protagonismo a Camilla Parker Bowles, para comenzar a dárselo a Kate Middleton, a la que considera la mujer ideal para representar a la Casa Real de Inglaterra en todo tipo de actos oficiales. Pues, tras varios años ejerciendo a la perfección como Princesa de Gales, Kate ha dejado más que claro que está capacitada para dar un paso al frente y ser la gran representante femenina de la Casa Real.

Una idea que, seguro no hará ningún tipo de gracia a la Reina Camilla, que desde que llegó, desarrolló celos enfermizos hacia Kate Middleton, a la que nunca ha soportado, por el hecho de ser la persona con más apoyos por parte de la población, algo que ella nunca ha sentido, pues siempre ha recibido el rechazo por parte de la ciudadanía.

Así pues, por su falta de implicación a la hora de curarse, Carlos III ha aplicado el peor castigo posible a Camilla Parker Bowles, que ya sabe que irá perdiendo protagonismo en favor de Kate Middleton, que apunta a ser la cara femenina más visible de la Casa Real de Gran Bretaña.