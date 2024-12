Carlos III no perdona a Guillermo, que pasara la Navidad lejos de Buckingham y tomará medidas al respecto

Esta Navidad representa una fecha muy especial para Carlos III, cuyo estado de salud lo ha llevado a plantearla como su última época navideña cerca de los suyos. Sin embargo, la realidad es que esta podría haber sido la Navidad que siempre había tratado de evitar el monarca inglés, que, lejos de pasarla en familia, ha visto como ni Guillermo de Gales ni Harry de Sussex han acudido a Buckingham para pasar junto a él esta época tan marcada en el calendario, algo que ha dejado muy dolido a Carlos III.

Ante esta situación, fuentes cercanas a la Casa Real han podido confirmar el disgusto por el que estaría pasando un Carlos III que se ha sentido profundamente abandonado por sus hijos, Harry y Guillermo. En especial, el segundo, quien, sí que tenía las puertas abiertas y había sido invitado. Sin embargo, lejos de estar con su padre, en un momento tan delicado para él, Guillermo decidió irse, junto a su mujer, Kate Middleton, hasta Escocia, donde han pasado estas fechas junto a la familia de la Princesa de Gales. Un plan que no ha caído nada bien en Buckingham, donde se han sentido desplazados.

La Navidad más amarga y triste de Carlos III

En este sentido, si juntamos que el Rey Carlos III ha considerado esta Navidad como la que podría ser la última, con el hecho de que no ha podido estar junto a sus hijos Guillermo y Harry, estaríamos ante la peor Navidad de Carlos III, en muchos años. Y es que, según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, el monarca no esperaba quedarse lejos de sus dos hijos en estas fechas. Pues, no solo esperaba que Harry cambiara de opinión, sino que contaba con que Guillermo iba a estar en Buckingham.

A raíz de este desplante, desde Gran Bretaña aseguran que Carlos III podría tomar serias medidas contra su hijo mayor. Unas medidas que podrían pasar por cambios en su testamento o un distanciamiento que seguro no será nada positivo para la Realeza, la cual necesita de una unión que, por ahora, parece estar cada vez más alejada.

Guillermo nunca trató de cambiar sus planes

La realidad es que no han trascendido los motivos que habrían llevado a Guillermo a abandonar a su padre en esta Navidad tan especial y emotiva. Pues, como hemos comentado, el hecho de que siga luchando contra el cáncer es motivo, más que suficiente, como para que el Príncipe de Gales cambiara de planes. Al menos, es lo que pensaba un Carlos III que ha quedado muy decepcionado con su hijo mayor.