Guillermo de Gales y el Príncipe Harry han pactado un plan para echar a Camilla Parker Bowles de Buckingham

Una de las personalidades más detestadas dentro de la Casa Real es la de Camilla Parker Bowles, a la que ni Harry ni Guillermo han aguantado nunca. En este sentido, los hijos de Carlos III siempre han tenido la idea de que, cuando su padre ya no esté al frente de la Casa Real, la Reina consorte sería la primera en caer y ser desterrada de Buckingham. Algo que siempre se ha temido la propia Camilla y que el Rey Carlos III nunca ha permitido ni piensa permitir. Sin embargo, según fuentes cercanas, Harry y Guillermo siempre han tenido en mente un plan para alejar a Camilla, de Buckingham.

Ante esta situación, y a sabiendas de que su padre, Carlos III iba a hacer todo lo posible para evitar que su esposa fuera expulsada de Buckingham, los Príncipes Harry y Guillermo idearon un plan para lograr la salida de su madrastra, a la que, según se ha filtrado, a la que tratarían de obligar que se fuera por su propia voluntad y sin ser ellos los responsables directos de su salida. Un plan que según hemos podido saber, pasaría por alejarla de todas sus funciones y beneficios como Reina y forzar su salida.

Camilla se ha ganado la animadversión de Harry y Guillermo

Según las palabras que en su momento, Harry tuvo hacia Camilla, se puede entender el motivo por el que los hijos de Carlos III no quieren saber nada de la Reina. Y es que, desde que llegó a la Casa Real, Camilla Parker Bowles se convirtió en una figura autoritaria y nociva para el ambiente en Buckingham, donde Harry y Guillermo siempre se sintieron atacados y maltratados por la actual Reina, a la que el Duque de Sussex definió como una madrastra malvada.

A raíz la mala actitud de Camilla con sus hijastros, ha sido que Harry y Guillermo decidieron que, una vez Carlos III no estuviera, iban a hacer lo que fuera para acabar echando de la Realeza a Camilla Parker Bowles, que se ganó a pulso la animadversión de los Príncipes de Inglaterra, que están listos para ir a por todas, contra su madrastra.

Guillermo no podría desterrar unilateralmente a Camilla

La realidad es que Guillermo y Harry tuvieron que idear un plan que no pasara por la decisión unilateral de echar a Camilla, pues, siendo Reina, no era una opción. Ya que se generaría un revuelo mayúsculo que no interesa, para nada a la Casa Real.

Así pues, Harry y Guillermo en lo único en los que están de acuerdo ahora mismo es en que Camilla Parker Bowles no merece contar con su apoyo, una vez el Rey Carlos III ya no esté al frente de la Casa Real.