Carlos III ya ha preparado la operación Menai Bridge y ha pedido un funeral muy diferente al de Isabel II

El Rey Carlos III está en un punto ciertamente complicado de su vida. El cáncer de colon del monarca no acaba de remitir, y en Buckingham Palace ya se comienzan a temer el peor desenlace posible. Y es que, dados los últimos diagnósticos, no hay grandes proyecciones para la evolución del monarca británico, el cual es plenamente consciente de que si no mejora su vida corre un serio peligro. Hecho que ya lo ha llevado a comenzar a plantearse el procedimiento a seguir en el caso de que fallezca, pues será un momento clave para el devenir del país.

Como es habitual en estos casos, el plan a seguir en el momento en el que fallezca Carlos III ya tiene nombre. Se la ha nombrado ‘Operación Menai Bridge’, en honor a un emblemático puente de Gales, territorio con el que el Rey siempre ha mantenido un vínculo especial. Además, a diferencia de la ‘Operación London Bridge’, que se usó para el fallecimiento de Isabel II, Carlos ha dejado claro que, en su funeral no quiere un acto público, más bien, buscaría algo más privado y familiar.

Carlos III ya ha definido el protocolo a seguir

Ante la posibilidad de que su fallecimiento pueda llegar más pronto que tarde, el Rey Carlos III ya ha definido, junto a Guillermo de Gales, el protocolo a seguir. Y es que, como sucedió en 2022, con Isabel II, será la BBC la encargada de dar a conocer la noticia, en rigurosa exclusiva, sin filtraciones ni ningún tipo de información no oficial. Momento que marcaría el inicio de un luto de diez días que terminarían con la celebración del funeral de Carlos III.

Si bien el protocolo a seguir será el mismo que con Isabel II, será en el funeral cuando cambie absolutamente el plan. Pues, lejos de ser un acontecimiento multitudinario, Carlos quiere un acto privado, familiar y austero, donde solamente acudan un grupo selecto de personas, que él mismo se encargaría de definir. Un plan que, según fuentes cercanas, ha pedido que se siga a rajatabla.

La lista de invitados traerá cola

El único punto con cierta polémica será la lista de invitados al funeral de Carlos III. Y es que, el monarca británico deberá definir si quiere que acudan personas ciertamente controvertidas a su funeral. Especialmente morboso será ver si invita a Harry y a Meghan Markle, dos personas que han traído de cabeza a un Carlos III que, probablemente invitará a su hijo, pero habrá que ver si hace lo mismo con su nuera, una Meghan a la que no soporta.