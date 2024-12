Charlene de Mónaco y Carolina de Mónaco tuvieron una tensa discusión en la cena de Navidad, por sus hijos

Desde que Charlene de Mónaco se casó con el Príncipe Alberto, se convirtió en la principal enemiga de Carolina de Mónaco. Y es que, con la llegada de la Princesa Charlene, Carolina supo que cualquier posibilidad de ver a sus hijos al frente de la Casa Real de Mónaco se esfumó por completo. Una situación que acabó provocando que Charlene y Carolina quedaran absolutamente enfrentadas de por vida y sin ninguna solución a la vista.

En este mismo sentido, el hecho de que Charlene y Carolina de Mónaco coincidieran en la cena de Navidad celebrada por la Casa Real de Mónaco no ayudó en absolutamente nada. Y es que, lejos de poder convivir en paz y tranquilidad, fuentes cercanas a la Realeza monegasca han confirmado que Charlene y Carolina acabaron enzarzadas en una tensa discusión que rompió todo ápice de buen ambiente en una cena que acabó con gritos y reclamos por ambas partes. Algo que seguro no esperaba un Alberto de Mónaco que, al fin y al cabo, fue el principal responsable de que Charlene y Carolina coincidieran en la cena navideña.

Carolina trató mal a los hijos de Charlene

Según han revelado desde Mónaco, el detonante de la discusión entre Charlene de Mónaco y Carolina, fue el trato frío, distante y desagradable de Carolina hacia Jacques y Gabrielle. A los que Carolina habría hablado de muy malas maneras, una situación que acabó provocando una fuerte discusión entre ambas, las cuales se habrían echado en cara todos los asuntos pendientes que las mantienen enfrentadas desde hace ya varios años.

Y es que, el mayor problema de Carolina con Charlene son sus hijos, a los que la hermana de Alberto II culpa de no permitir que Andrea Casiraghi se acabe convirtiendo en Príncipe de Mónaco. Un hecho que siempre ha molestado profundamente a Carolina de Mónaco.

Una relación imposible de reconducir

Con este enfrentamiento en la cena de Navidad se ha hecho patente que no hay solución para la mala relación entre Charlene y Carolina. Ambas llevan muchos años enfrentadas y no hay ninguna intención por su parte a la hora de arreglar las cosas. Pues, la tensión acumulada ha llegado a un punto de no retorno.

Así pues, en la Casa Real de Mónaco ya saben que no habrá tregua alguna entre Charlene y Carolina, las cuales no están dispuestas a dejar de atacarse mutuamente, incluso en la cena de Navidad.