El Príncipe Guillermo ha comunicado a sus hijos que Carlos III está muriendo y será rey en 2026

Los últimos resultados médicos no auguran un futuro especialmente esperanzador para Carlos III. El monarca inglés ya sabe que el cáncer de colon que le fue diagnosticado hace algo más de un año sigue estando muy fuerte y ha comenzado a representar una verdadera amenaza para su vida. En este sentido, ante el fatal diagnóstico que han dado los médicos de Buckingham, Guillermo de Gales ya se ha comenzado a preparar para asumir, más pronto que tarde, el mando en la Casa Real de Gran Bretaña. Y es que si no comienza a mejorar, todo apunta a que a Carlos III no le queda más de un año de vida.

Todo esto ha acelerado los procesos de preparación para el ascenso del Príncipe Guillermo al trono de Reino Unido. Una serie de procedimientos que también incluyen la preparación de los hijos de Guillermo de Gales y de Kate Middleton para que comiencen a tener un papel mucho más importante en la Casa Real. Algo así como el que tuvieron, en su momento, Leonor y Sofía en España.

Es por este motivo que, tal y como afirman medios cercanos a la Realeza de Reino Unido, Guillermo y Kate ya han comenzado a mentalizar a George, Charlotte y Louis, de cara a lo que puede pasar en los próximos meses. Pues, más allá de la trágica noticia que es el hecho de perder a un abuelo, también deberán enfrentar un cambio muy importante en su vida.

George tomará el papel de su padre

De entre todos los hijos de los Príncipes de Gales, el que está llamado a jugar un papel más importante es George. El primogénito del matrimonio entre Guillermo y Kate Middleton apunta a ser el próximo Príncipe de Gales una vez Guillermo sea coronado como nuevo Rey de Inglaterra. Un papel que asumirá cuando Carlos III deje el trono de Reino Unido. Un paso al frente que parece que vendrá por la muerte de un Carlos que se niega a abdicar y a dar un paso al lado.

Así pues, una vez recibido el trágico diagnóstico de Carlos III, el Príncipe Guillermo ha comenzado a preparar el terreno para un eventual cambio en el trono de Inglaterra que lo llevará a ser coronado como Rey y a su hijo George, como su sucesor y Príncipe de Gales.