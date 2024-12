El Príncipe Harry confesó a sus amigos que ya no soporta los celos enfermizos de Meghan Markle

Desde que en 2018, el Príncipe Harry y Meghan Markle contrajeron matrimonio, era un secreto a voces que su relación iba a estar llena de altibajos. Tan es así que no cesan los rumores sobre que están atravesando, constantemente, varias crisis matrimoniales, Unos rumores que no hacen más que indicar que ese matrimonio no destaca por ser una unión especialmente estable. Algo que recientemente se habría vuelto a confirmar.

Y es que, desde el círculo de máxima confianza del Príncipe Harry, se ha filtrado que ya no soporta su vida al lado de Meghan Markle. El Duque de Sussex habría confesado a sus mejores amigos que los celos enfermizos de su mujer han convertido su matrimonio en un infierno para él. Pues, como ya os contamos recientemente, Harry tiene absolutamente prohibido pasar cualquier noche fuera de casa. Pues, según Meghan, es en la noche y cuando bebe, que corre el riesgo de caer en la tentación de irse con alguna posible amante. Algo que no piensa tolerar Meghan.

Harry ya no soporta a esta versión de Meghan

Ante esta delicada situación, se ha filtrado que Harry ya no aguanta seguir conviviendo con esta Meghan Markle caracterizada por los celos enfermizos y por sus mil y una manías. En este sentido, la actriz ha acabado desesperando a un Príncipe Harry al que ya se le habría acabado la paciencia y, tal y como confesó a sus mejores amigos, no puede seguir conviviendo con una Meghan Markle excesivamente afectada por los celos.

Por otro lado, cabe destacar que en el pasado, Harry le dio motivos de sobra para que Meghan dudara de él. Y es que, el Duque de Sussex ya le fue infiel durante su etapa de noviazgo, algo que nunca ha sido capaz de superar una Meghan que ahora sigue acusando esas inseguridades.

El divorcio podría ser la única solución

En un momento donde los celos y las inseguridades han comenzado a hacer una importante mella en la relación entre Meghan Markle y Harry, fuentes cercanas a los Duques de Sussex aseguran que la divorcio es una opción que ambos tienen encima de la mesa. Y es que, con la incapacidad de Meghan a la hora de controlar sus impulsos, no parece que Harry esté dispuesto a aguantar mucho más tiempo esta situación.

Así pues, el entorno más cercano del Príncipe Harry ya sabe que el Duque de Sussex está cada vez más harto de compartir su vida con una mujer como Meghan Markle.