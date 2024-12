El Rey Carlos III dejó tirado a su hijo el Príncipe Harry cuando trataba de regresar a Reino Unido

Si hay algo con lo que el Príncipe Harry hace tiempo que sueña, es con la posibilidad de poder regresar, algún día, a Reino Unido. Y es que, desde que en 2020 decidió dejar vacío su cargo como Duque de Sussex para irse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan Markle, no ha sido capaz de regresar a su país. Y uno de los motivos es porque el Gobierno de Gran Bretaña no está dispuesto a apoyar al Príncipe a la hora de garantizar su seguridad con ningún tipo de dispositivo. Aspecto en el que Carlos III tampoco parece que vaya a intervenir.

Ante esta complicada situación, desde The Express aseguran que Carlos III no se siente en potestad de hacer ningún movimiento a la hora de determinar ningún movimiento por parte del gobierno en materia de seguridad dedicada a su hijo. Y es que, tal y como señala el citado medio, Carlos no piensa mover un solo dedo para que Harry tenga algún tipo de escolta oficial en caso de que llegara a Reino Unido. Una decisión que podría haber puesto patas arriba cualquier opción de reconciliación.

Carlos no le regalará nada a su hijo Harry

Si bien es cierto que, tal y como aseguran fuentes cercanas a la Casa Real, Carlos III está más que deseoso de reencontrarse con su hijo Harry y que vuelva a llevar a cabo las funciones propias del Duque de Sussex, la realidad es que no parece que el Rey quiera regalarle nada a su hijo, pues, no lo piensa apoyar en su lucha legal contra el gobierno británico a la hora de que los cuerpos de seguridad del país tengan que garantizar su seguridad.

Ante esta situación, parece un poco más complicado ver el regreso del Príncipe Harry en los próximos meses. Pues, si ya parece complicado que tome la decisión de dejar a Meghan Markle para regresar a su país, todavía se presenta más difícil que regrese sin que en Reino Unido le garanticen su seguridad y su padre, Carlos III le niegue su apoyo en ese aspecto.

Harry ya extraña Reino Unido

Por otro lado, cabe destacar que, como señalan en Gran Bretaña, el Príncipe Harry ya está harto de su vida en Estados Unidos ya sueña con regresar a su país. Un regreso que apunta a ser realmente complicado, pues ni el gobierno británico ni el Rey Carlos III le piensan hacer ningún favor después de que abandonara su cargo.

Así pues, el Príncipe Harry se ha quedado solo en su lucha contra la decisión del gobierno de Gran Bretaña de no brindarle ningún apoyo de seguridad por parte de los cuerpos del estado.