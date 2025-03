Empleados de Casa Real advierten a la familia del mal que está pasando factura a la Reina Sofía

Hace tiempo que en Zarzuela están muy pendientes de la evolución de Irene de Grecia. El Alzheimer está causando estragos en la hermana de la Reina Sofía que, lejos de ir mejorando ha ido empeorando su estado de salud de forma muy preocupante. Tanto es así, que los trabajadores de Casa Real llegaron a asegurar que hay ocasiones en las que la tía Pecu, no reconoce a nadie de los que la rodean y se muestra claramente desorientada y perdida. Una situación que está desgastando mucho a Sofía, que no soporta ver como su hermana se va apagando.

Ante esta situación, varios empleados de Casa Real ya han advertido de que la constante preocupación y el estrés están provocando que la Reina Sofía esté sufriendo un deterioro muy acelerado. A sus 86 años, la madre de Felipe VI no está en condiciones de cuidar de su hermana y lo está pagando con su propia salud. Hecho que ha llamado la atención de los empleados de Zarzuela, que han advertido a los Reyes de España.

La Reina Sofía deambula por Zarzuela

Tan malo es el estado anímico de la emérita, que hay quienes señalan que ven como la emérita deambula por las estancias. Hay ocasiones en las que no parece estar presente y parece un alma en pena. Una situación muy preocupante. Y es que, si una persona de la edad de la Reina Sofía no está bien mentalmente, tampoco lo va a estar físicamente. Es por este motivo que Felipe VI ya habría recurrido a los servicios psicológicos para tratar de ayudar a su madre.

Para que Sofía no esté tan mal, será fundamental que sea capaz de asumir que su hermana ha entrado en una caída en picado absolutamente irremediable. No hay nada que vayan a poder hacer con ella y Sofía debe aceptarlo, por duro que sea. Y es que, si no cambia de mentalidad, la emérita se enfrenta a un futuro incierto y realmente complicado por culpa del empeoramiento constante de Irene de Grecia.

Así pues, los trabajadores de Casa Real ya han dado la voz de alarma sobre el mal estado anímico de la Reina Sofía. La emérita se ha convertido en un alma en pena y en una gran preocupación para Zarzuela. Especialmente ahora que ya se ha dado la voz de alarma.