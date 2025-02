Froilán está teniendo problemas graves por la bebida

En España el mayor foco en la vida de Froilán de Marichalar no era otro que el de ir saltando de fiesta en fiesta y encontrar cada vez, una nueva forma de copar portadas por culpa de sus excesos en la noche de Madrid. Una serie de costumbres que acabaron provocando que Felipe VI, lo enviara, junto a su abuelo a Abu Dabi. Una decisión que el Rey de España tomó para evitar que su sobrino siguiera siendo un dolor de cabeza constante para la Casa Real, pues ya no era noticia ver a Froilán metido en mil y un escándalos relacionados con los excesos de la noche.

En este sentido, a pesar de que en ningún caso Froilán ha tenido problemas de adicción a la bebida, sí que es cierto que en Abu Dabi, el nieto de Juan Carlos I ha visto que salir de fiesta por la noche es mucho más complicado. Y es que, por la normativa en Emiratos Árabes, el consumo de alcohol está absolutamente penado y prohibido, lo que ha hecho que Froilán no pueda seguir con su costumbre de salir de fiesta de forma casi diaria.

Froilán ha encontrado la forma de beber y celebrar

La realidad es que pocas cosas hay en la vida, que gusten tanto a Froilán, como una buena fiesta llena de alcohol y de descontrol. Es por este motivo que, lejos de aceptar que no puede consumir alcohol y salir de fiesta, el hijo de la infanta Elena ha encontrado la forma de mantener sus costumbres. De este modo, ya no es ninguna sorpresa ver a Froilán acudiendo a multitudinarias fiestas en mansiones privadas donde lo que menos escasea es el alcohol.

Además, como ya era costumbre para él, Froilán no escatima a la hora de consumir alcohol cuando está de celebración. Hecho que, en más de una ocasión ha provocado que salga en condiciones, como mínimo, deplorables. Lo que no gusta nada a su abuelo, que ya le ha hecho saber que no puede comportarse así en Abu Dabi.

Froilán sigue siendo el de siempre

A pesar de que hayan tratado de buscarle trabajo y lo hayan alejado de la noche de Madrid, la realidad es que Froilán sigue siendo el de siempre. El hijo de la infanta Elena no ha cambiado ni una de sus viejas costumbres y, lejos de alejarse de las fiestas, ha encontrado la forma de seguir celebrando con alcohol en Emiratos Árabes, donde hace caso omiso a la prohibición de alcohol.