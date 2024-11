Guillermo cambió de planes de emergencia ante el estado crítico de Carlos III

Pese a que desde la Casa Real de Gran Bretaña están tratando de transmitir tranquilidad y buenas esperanzas respecto del estado de salud de Carlos III, la realidad es que de puertas hacia dentro, la preocupación no hace más que crecer, pues, el estado de salud del Rey comienza a ser, cada día un poco peor.

De hecho, el pasado día 14 de noviembre, no quiso hacer ningún tipo de celebración especial para sus 76 años. Una edad a la que llega visiblemente afectado por un cáncer de colon que no remite y que cada vez hace que el diagnóstico sea peor. Tan es así que, Guillermo tuvo que viajar de urgencia a la mansión del monarca en la ciudad de Londres para visitar a su padre, el cual estaba pasando un momento especialmente delicado.

Preocupación total por la evolución de Carlos III

Según han comentado medios cercanos a la Casa Real, hay una cada vez mayor preocupación por como va a ir evolucionando el delicado estado de un Carlos III que lejos de mejorar estaría empeorando. Y es que, pese a que una de sus órdenes fue la de evitar avisar de urgencia a su hijo Guillermo, en su cumpleaños llegó a desplomarse en el sofá, lo que obligó a que llamaran de emergencia al Príncipe de Gales, ya que la situación amenazaba con ser crítica.

Ante esta situación, Guillermo no tardó en ir desde el Castillo de Windsor hasta la residencia de Carlos III y Camilla Parker Bowles para acompañar a su padre e interesarse por su estado de salud. Y es que, pese a que finalmente no acabó siendo nada especialmente grave, sí que asustó a Guillermo, que no esperaba una llamada por parte de los escoltas de un Carlos III que sigue sin mejorar.

Guillermo y Kate ya se preparan para lo peor

Pese a que no quieren transmitir su pesimismo, la realidad es que tanto Guillermo como Kate Middleton se están mentalizando para dar, más pronto que tarde, el salto al trono de Gran Bretaña. Pues, si no hay un giro muy importante en la lucha de Carlos III contra el cáncer, parece complicado que vaya a poder salir adelante por muchos años.

Así pues, Guillermo tuvo que viajar de urgencia desde Windsor hasta el hogar de Carlos en Londres, para acompañarlo en el que, probablemente, haya sido su peor cumpleaños en su vida, pues el monarca no pudo hacer ningún tipo de celebración en motivo de sus 76 años.