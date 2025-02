Guillermo de Gales traslada a la familia que Carlos III está en fase terminal y asumirá el trono en 2026

Hace poco menos de un año salía a la luz que Carlos III estaba sufriendo un cáncer de colon que ponía en riesgo su vida. Dicha información se ha acabado convirtiendo en el advenimiento de una sucesión al trono prematura. Y es que, tras casi un año de lucha contra la enfermedad, el monarca inglés ha recibido la noticia que nadie quería escuchar. El cáncer no remite y si no comienza a hacerlo pronto, no hay muchas opciones de que Carlos III pueda salir adelante. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en Buckingham.

La realidad es que, tal y como cuentan desde Reino Unido, el día a día del Rey de Inglaterra se ha convertido en un auténtico suplicio. Lejos quedan esos tiempos en los que Carlos III podía hacer y deshacer a su gusto sin la necesidad de que un equipo médico estuviera constantemente a su lado. Los desmayos y mareos se han convertido en el pan de cada día y la calidad de vida del monarca está lejos de ser óptima.

Tanto es así que los médicos encargados de hacerle seguimiento, ya han comunicado a Guillermo de Gales, que podríamos estar ante el inicio de la fase terminal de la enfermedad. El cáncer de colon que sufre Carlos III es más fuerte de lo que se pensaba y la edad del Rey reduce las opciones de éxito de los tratamientos.

Guillermo se prepara para la sucesión

Ante esta triste realidad, Guillermo de Gales y todo el equipo de Buckingham ya se han puesto a trabajar en su llegada al trono de Gran Bretaña. Como han revelado fuentes cercanas, en la Casa Real británica ya saben que la situación es absolutamente crítica y han dado luz verde a todos los preparativos para cuando llegue el día en el que Guillermo de Gales acabe tomando el testigo y se convierta, junto a Kate Middleton, en Rey de Inglaterra.

Así pues, el Príncipe de Gales ya ha hecho saber al resto de la familia Windsor, que el estado de salud de su padre es crítico y que el equipo médico ya le ha advertido que, de cara a 2026 debe estar preparado para suceder a Carlos III. Quien habría comenzado a entrar en la fase terminal del cáncer de colon que sufre desde el año pasado.