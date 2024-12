Los Príncipes Guillermo y Harry llevan muchos años acusando a Camilla Parker Bowles de matar a Lady Di

La relación entre Camilla Parker Bowles y los Príncipes Harry y Guillermo siempre ha estado marcada por la enemistad. Un mal ambiente que habría llegado a raíz del hecho que, tanto Guillermo como Harry, nunca fueron capaces de perdonarle a la Reina Camilla que, por su culpa, su madre, Lady Diana, acabara falleciendo en un accidente de tráfico en 1997. Un trágico suceso que, todavía hoy, duele a los Príncipes británicos que siguen viendo a Camilla como una gran responsable de la tragedia.

En este sentido, no son pocos los que consideran que, si no fuera por el divorcio de Lady Di y Carlos III, la que fuera Princesa, ahora seguiría viva. Un divorcio que, por otro lado, vino provocado por las sistemáticas infidelidades por parte de un Carlos III que, durante muchos años mantuvo un romance secreto con la que ahora es la Reina Camilla. Una situación que acabó provocando que tanto Harry como Guillermo consideraran a Camilla Parker Bowles, como la principal culpable de que su madre, Lady Di, falleciera esa trágica noche del 31 de agosto de 1997.

Una enemistad sin remedio

Ante esta situación, no parece que vaya a haber ningún tipo de solución posible a la mala relación entre los Príncipes Harry y Guillermo y Camilla Parker Bowles. Y es que, tras la contundente acusación ambos, los cuales están convencidos de que Lady Di no está con ellos por culpa de la Reina Camilla, no hay espacio para perdón alguno. Ni, por un lado, ni por otro.

Además, por si no fuera poco, Harry ya desveló que tanto él como Guillermo trataron de convencer a Carlos III de no casarse con una Camilla a la que consideraban una persona nociva e inadecuada para el bienestar de la Casa Real. Una petición que llevó a la actual Reina consorte, a estar todavía más enfrentada a Harry y Guillermo.

Sin Carlos III, el futuro de Camilla está lejos de Buckingham

Por otro lado, a pesar de que la relación entre Harry y Guillermo es casi inexistente, sí que hay un tema en el que van a coincidir fácilmente. Y es que, como la propia Camilla ya se teme, una vez Carlos III no esté, la Reina será rápidamente desterrada de Buckingham, donde ni Harry ni Guillermo la quieren ver más.