Irene Urdangarin lleva semanas saltándose clases en la universidad para ir a Londres

La joven Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, se encuentra en el centro de una polémica que pone en entredicho su compromiso con los estudios. Desde que ingresó a la prestigiosa universidad de Oxford para estudiar la carrera de Hostelería, Irene no ha dejado de dar de qué hablar. Lo que parecía ser una oportunidad dorada para su desarrollo académico se ha transformado en un desfile de controversias y cuestionamientos.

Según fuentes cercanas al entorno universitario, Irene Urdangarin ha mostrado una preocupante falta de interés en sus estudios. Pero lo que más ha llamado la atención es su constante ausencia en las aulas. Al parecer, la joven prefiere pasar sus días disfrutando de la vibrante vida londinense, dejando a un lado las estrictas exigencias de Oxford.

Londres, su segunda casa: Irene Urdangarin abandona las aulas

En lugar de ser vista en las bibliotecas o participando en actividades académicas, la benjamina de la infanta Cristina ha optado por convertirse en una figura habitual de las calles londinenses. Su última aparición pública, un vídeo publicado en TikTok, muestra a Irene junto a una amiga, paseando por Londres y gritando con entusiasmo: "Listen Up, this is London Baby...!"—una frase que se traduce como "¡Escuchad! Esto es Londres, cariño...". Este grito alude a una escena de la película ‘Fast and Furious 6’ y, en el famoso clip, se acompaña de la canción "We Don't Talk Anymore". Este gesto, que podría parecer inofensivo, ha generado un aluvión de críticas, ya que el vídeo aparentemente fue grabado durante horario de clases.

Ahora bien, los rumores sobre su comportamiento no se limitan a sus escapadas. Según compañeros de clase, Irene depende cada vez más de los apuntes de otros estudiantes para mantenerse al día, lo que ha comenzado a generar incomodidad entre sus colegas. Da la impresión de que está desconectada de lo que sucede a su alrededor y parece más interesada en su vida social que en su futuro académico.

Una alumna lejos de la excelencia académica

La falta de compromiso de la hija de Iñaki Urdangarin ha resultado en amonestaciones dentro del exigente ambiente de Oxford, donde la disciplina es una norma fundamental. Su actitud, descrita como indiferente, ha levantado críticas tanto en su círculo académico como en la opinión pública. Muchos se preguntan si realmente está preparada para asumir los retos que conlleva una educación de élite.

Este episodio también pone en tela de juicio la supervisión de su familia. Mientras la Casa Real intenta mantener una imagen impecable, las escapadas de Irene a Londres y su comportamiento poco ejemplar en Oxford no hacen más que alimentar titulares sensacionalistas que dañan la ya tan mancillada imagen de los Borbón.

Apenas unos meses después de su ingreso a la universidad, Irene Urdangarin ya ha dejado una huella, aunque no precisamente positiva. Su aparente desinterés en los estudios y su preferencia por la vida social londinense podrían costarle caro. En un entorno tan competitivo como Oxford, donde cada minuto cuenta, la actitud de Irene podría cerrar puertas antes de que se dé cuenta.