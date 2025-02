Juan Carlos I pide una última voluntad a su hijo antes de morir

La salud de Juan Carlos I está en un punto muy crítico. El emérito apenas es capaz de mantenerse en pie y el equipo médico encargado de cuidarlo ya le ha confirmado que va a ser imposible que se libre de la silla de ruedas. Esta situación se ha convertido en un auténtico infierno para un Juan Carlos I que sabe que a su edad y con el pésimo estado físico en el que está, no le quedan muchos años de vida. Es por este motivo que ya ha trasladado a Zarzuela sus últimas voluntades antes de fallecer.

Uno de los principales deseos de Juan Carlos I no es otro que el de poder volver a España. El emérito tiene auténtico pánico a morir solo y en Abu Dabi. Él siempre soñó con tener un funeral de Estado y con poder ser enterrado con plenos honores en El Escorial. Un plan que no acaba de encajar con lo que piensa Felipe VI.

Además, más allá de querer tener su entierro soñado, Juan Carlos I quiere poder tener una última reunión con todos sus nietos. En este sentido, mientras que no parece que vaya a ser un problema el hecho de reunir a los hijos de Elena y Cristina, será mucho más complicado que el emérito se pueda ver públicamente con Leonor y Sofía, con las que no se saca una foto desde hace 7 años.

Felipe VI no quiere que sus hijas se van con el abuelo

La realidad es que no han sido pocos los esfuerzos que han hecho Felipe VI y Letizia a la hora de alejar la imagen de Leonor y Sofía de la de su abuelo. Es por este motivo que no está entre los planes de los Reyes, el hacer un reencuentro multitudinario entre todos los nietos de Juan Carlos I.

No fue ninguna casualidad que la Princesa Leonor y la infanta Sofía perdieran todo contacto con su abuelo paterno. Las hijas de los Reyes hace años que no ven a su abuelo y desde Zarzuela no tiene ninguna intención de forzar ese reencuentro y mucho menos de forma pública.

Así pues, por ahora parece muy complicado que Felipe VI vaya a satisfacer el último deseo de Juan Carlos I. El emérito quiere reunirse por última vez con todos sus nietos, pero la presencia de Leonor y Sofía es más que improbable.