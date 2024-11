Kate Middleton rompió con una amiga íntima cuando le confirmó que se acostó con su marido, Guillermo

Ya todo el mundo en la familia Windsor es consciente de que el matrimonio entre Kate Middleton y Guillermo de Gales no es algo que acabe de funcionar especialmente bien. Pues, pese a que de cara al público tratan de aparentar cierta normalidad en su relación, la realidad es que ambos esconden un pasado lleno de infidelidades por parte del Príncipe de Gales, que no solo habría engañado a Kate con varias mujeres, sino que, como confirmaron desde fuentes cercanas a la Realeza, también lo hizo con una amiga íntima de la Princesa.

De hecho, desde Gran Bretaña aseguraron que se trata de Rose Hanbury, una reconocida modelo británica con la que Kate Middleton mantenía una íntima y fuerte relación de amistad. Sin embargo, todo ese aprecio mutuo se acabó convirtiendo en odio por parte de una Kate que, al enterarse de que había aceptado pasar alguna noche de pasión junto a su marido, decidió romper cualquier vínculo con su amiga, a la cual no ha vuelto a dirigir la palabra.

Traicionada durante su embarazo

Y es que, no es para menos el enfado de una Kate Middleton que no solo supo que su amiga había compartido cama con su marido, sino que también se enteró de que lo había hecho mientras estaba embarazada de su último hijo, Louis. Algo que ni trató de perdonar la Princesa de Gales, que decidió romper totalmente con su ex amiga de forma más que tajante y sin dar lugar a cualquier tipo de reconciliación.

De hecho, no se hablan desde 2019, momento en el que Kate se enteró de que Guillermo le había sido infiel con su amiga Rose Hanbury y momento en el que cortó cualquier tipo de relación con ella, a la cual ha pasado cinco años tratando de evitar y sin dirigirle ni la mirada. Y es que, pasaron de tener una amistad teóricamente fuerte a ser auténticas enemigas íntimas.

Guillermo, el menos afectado

Por raro que pueda parecer, el que menos salpicado salió de todo ese embrollo fue Guillermo de Gales. El Príncipe era consciente de que Kate sabía de sus aventuras extramatrimoniales y vivía tranquilo sabiendo que podía hacer y deshacer a su antojo. Incluso llegando a acostarse con una amiga de su esposa, algo que, a priori sería intolerable, pero que Kate dejó pasar como si nada.

Así pues, Kate Middleton cortó por lo sano nada más saber que una amiga íntima como Rose Hanbury la había traicionado al acostarse con Guillermo, el cual, acabó provocando que su mujer perdiera a la que pensaba que era su gran amiga.