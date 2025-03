La infanta Sofía preocupa en Casa Real por las notas en Gales, amonestaciones y fiestas

Durante décadas, la infanta Sofía estuvo viviendo bajo la mano de hierro de su madre. Letizia siempre se ha caracterizado por educar a sus hijas bajo un muy estricto régimen de conducta en el que si no actuaban absolutamente como ella les pedía, las cosas no acababan especialmente bien para las jóvenes. Esta situación acabó desesperando a la infanta Sofía, que no ha podido disfrutar de su juventud hasta que ha abandonado la vida en Zarzuela para comenzar a residir, por su cuenta, en Gales. Buena muestra de ello es que la hija menor de los Reyes de España ya no se plantea volver a vivir en Zarzuela.

En este sentido, a pesar de que no es nada negativo que la infanta Sofía haya comenzado a pasarlo bien por su cuenta en su nueva vida en Gales, la realidad es que tanta libertad no le está sentando especialmente bien a la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes de España ha bajado sustancialmente sus resultados académicos, generando una gran preocupación en el seno de la Casa Real.

Según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, desde la escuela en la que está matriculada Sofía, ya han dado la voz de alarma sobre la crítica situación en la que se encuentran los resultados de la benjamina de los Reyes de España. Sus notas son verdaderamente preocupantes y todo apunta a la falta de interés por parte de una Sofía que prefiere salir de fiesta a quedarse en casa estudiando.

Sin la mano dura de Letizia, Sofía se pierde

La realidad ha acabado dando la razón a la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI era muy criticada por sus normas tan estrictas. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que sin su mano dura, Sofía es una estudiante pésima. No se esfuerza a la hora de estudiar y prefiere salir de noche antes que enfocarse en los estudios. Además, sus ausencias en clase o su falta de atención ya le han costado más de una amonestación por parte del profesorado.

Así pues, lejos de seguir la excelencia de Leonor, la infanta Sofía ha empeorado preocupantemente sus promedios académicos. La hija menor de Felipe VI y de Letizia no es la estudiante ejemplar que querían que fuera por culpa de las malas costumbres y de su gusto por la fiesta nocturna.