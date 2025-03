La tía Pecu, hermana de la reina Sofía, está causando mucho dolor a la familia

La Reina Sofía tiene motivos más que de sobra para estar pasando los peores momentos de su vida. La emérita está teniendo que hacer frente a mil y un problemas que la han llevado a encontrarse en un momento muy bajo a nivel psicológico. Entre dichos motivos encontramos como principal problema, el débil estado de salud en el que se encuentra la hermana de la emérita, Irene de Grecia, que desde hace varios meses, está luchando contra el Alzheimer, una enfermedad que no da tregua a la hermana de la emérita, que cada vez muestra un mayor deterioro a nivel cognitivo.

La realidad es que Sofía no es la única integrante de la Casa Real que guarda un cariño muy especial por la tía Pecu. De hecho, la hermana de la emérita es una de las personas más queridas de toda Zarzuela. Es por este motivo que toda la familia está realmente afectada por el débil estado en el que se encuentra. Y es que, hay momentos en los que Irene es incapaz de reconocer a sus seres queridos.

La tía Pecu fue como una madre para Felipe VI

Los compromisos de la Reina Sofía la llevaron a ser una madre ausente en muchos puntos de su vida. Es por este motivo que su hermana Irene acabó siendo como una segunda madre para Felipe VI y sus hermanas, Elena y Cristina. La tía Pecu siempre se encargó de cuidar y dar lo mejor para los hijos de la Reina Sofía, lo que provocó que siempre estuvieran muy agradecidos. Un agradecimiento que ahora se traduce en un acompañamiento para sus últimos días.

Irene de Grecia necesita atención las 24 horas del día

La delicada situación en la que se encuentra Irene de Grecia ha provocado que no se la pueda dejar sola. La hermana de la Reina Sofía ya no puede valerse por ella misma y necesita que los servicios médicos la atiendan durante todo el día. Pues, en cualquier momento se siente perdida y desorientada. Clara muestra de que Irene ya ha llegado a un punto de no retorno.

Así pues, conforme avanza el Alzheimer, también lo hace el dolor dentro de la familia Borbón, donde ya se han dado cuenta de que la Tía Pecu no se va a recuperar y que es cuestión de tiempo que se acabe yendo.