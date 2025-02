Leonor está viviendo un infierno en Elcano con su ligue

La vida a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano no está siendo tan fácil como le gustaría a la Princesa Leonor. No han sido pocos los problemas de salud que han estado afectando a la hija de Felipe VI y de la Reina Letizia, que parece haber pasado más días encerrada en el camarote que trabajando y aprendiendo junto al resto de tripulantes de la nave. Sin embargo, más allá de todos los percances físicos y dificultades psicológicas, Leonor parecía haber encontrado a la persona ideal para recibir apoyo a lo largo de la expedición por el Atlántico. Pero no está yendo tan bien como la Princesa de Asturias esperaba.

Unos días atrás nos hacíamos eco de que Leonor no era la única que disfrutaba de las comodidades de su suite privada dentro de Elcano. Fuentes cercanas aseguraban que la hija de Felipe VI se había acostumbrado a pasar las noches acompañada de un joven que ha conocido a lo largo de la travesía por el Atlántico y con el que habría comenzado una relación sentimental.

Sin embargo, una vez trascendió el hecho de que Leonor tiene un nuevo ligue, el joven en cuestión comenzó a sentirse incómodo por la presión de ser el ligue de la Princesa de Asturias. Algo que no está llevando nada bien y que ha provocado que a lo largo de estos últimos días se haya distanciado ligeramente de Leonor. Lo que ha supuesto un duro golpe emocional para la Princesa.

Leonor pierde a lo único que alegraba sus días

A pesar de estar viviendo una aventura que muchos envidiarán, la realidad es que Leonor no es una chica hecha para la vida en alta mar. La hija de Felipe VI ha sufrido mucho por culpa de los mareos y por las inclemencias climáticas, las cuales la han asustado en varios momentos de una expedición donde lo único positivo que tenía era su nuevo novio. Sin embargo, esa ilusión parece haber desaparecido por culpa de la presión mediática que ha comenzado a sufrir.

Así pues, ni el nuevo ligue de Leonor parece haber sido suficiente para alegrarle la vida a bordo de Elcano. Y es que tras sentirse incómodo por la relevancia mediática que puede llegar a tener, el joven se habría ido alejando, poco a poco, de la vida de Leonor. Lo que ha dejado muy dolida a la Princesa.