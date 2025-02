Leonor lleva semanas bajo la supervisión y tratamiento de dos equipos médicos vinculados a Zarzuela

Desde que comenzó su curso militar en Marín, la Princesa Leonor mostró importantes dificultades a la hora de superar las pruebas físicas a las que se sometía a los alumnos. En este sentido, la hija de Felipe VI y la Reina Letizia siempre destacó por ser brillante en los estudios, pero nunca en el aspecto físico, el cual nunca tuvo especialmente bien cuidado. Estos problemas que se comenzaron a detectar durante la estancia de Leonor en la escuela naval de Marín se han acabado haciendo mucho más patentes ahora que navega a bordo del buque escuela Elcano, donde ha quedado claro que no está al nivel de sus compañeros y compañeras.

Ante esta situación, desde Zarzuela siempre han tenido muy claro que la Princesa de Asturias necesita un plan dedicado a mejorar su condición física. Pues, si no se tratara de la hija de Felipe VI no son pocos los que aseguran que no habría sido ni seleccionada para viajar por el Atlántico.

A partir de ahí, por orden de la Reina Letizia, el equipo médico de Zarzuela ha puesto a disposición de Leonor, un largo equipo de endocrinos y dietistas, con la misión de mejorar sustancialmente las capacidades atléticas de Leonor a través del cuidado de la dieta y de la práctica deportiva habitual. Algo que, desde que dejó Zarzuela, no ha formado parte del día a día de la Princesa de Asturias, que ni hace deporte ni come bien.

En Elcano se ha dado cuenta de sus carencias

La realidad es que hasta ahora, la Princesa Leonor no se había percatado de su falta de forma física. La vida en alta mar es mucho más complicada de lo que la hija de Felipe VI se pensaba y le ha exigido mucho a su débil forma física. Es por este motivo que la vida a bordo del buque Elcano ha servido para que Leonor se comience a tomar en serio la alimentación y la actividad deportiva. Y es que durante semanas se ha sentido mucho menos útil que el resto de tripulantes de la embarcación.

Así pues, para acabar con el déficit físico de la Princesa Leonor, desde Zarzuela han puesto a trabajar a un equipo de dietistas y otro de endocrinos, de cara a mejorar sustancialmente la forma física de la Princesa Leonor, que está muy lejos de estar al nivel requerido en la escuela naval de Marín.