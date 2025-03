Leonor rompe la relación, está fuera de su vida, no responde llamadas ni mensajes

La Princesa Leonor se ha ido haciendo mayor y ha visto que no todos los de su alrededor velan por su bien. En este sentido, tal y como siempre le enseñó la Reina Letizia, Leonor hará bien de no fiarse de nadie. Y es que, por lo general, las intenciones de aquellos que se acercan a la Princesa de Asturias brillan por ser interesadas y rara vez responden a la voluntad de hacer el bien o de simplemente tener un buen gesto hacia ella. Un tipo de acercamientos que no son ajenos a la familia, donde Leonor ha decidido cortar contacto con varias personas.

En este sentido, la hija de Felipe VI y la Reina Letizia ha llegado a la conclusión de que debe rodearse de las mejores personas posibles. No quiere tener cerca a nadie que la pueda llevar por el mal camino o que le pueda llegar a buscar problemas. Es por este motivo que, siguiendo los consejos de sus padres, ha roto cualquier tipo de comunicación con Victoria Federica.

La hija de la infanta Elena ha acabado brillando por ser una de las muchas notas disonantes de Zarzuela. De hecho, Victoria Federica ha llevado al límite a un Felipe VI que ya no la aguanta más. Sus faltas de respeto a las normas impuestas en Zarzuela se han vuelto un auténtico dolor de cabeza para el Rey de España que daría lo que fuera por no tener que aguantar ni ver a su sobrina.

Leonor comparte el pensar de su padre

Ante esta situación, fuentes cercanas a Zarzuela afirman que Leonor comprende a la perfección lo que está sintiendo su padre y ha llegado a la conclusión de que lo mejor para ella será alejarse de su prima. Victoria Federica se ha convertido en una pésima influencia.

Además, tal y como hemos podido saber, a Leonor no le gustó nada que su prima no asistiera a la fiesta de su 18 aniversario. Vic se limitó a publicar una historia en Instagram en la que la felicitaba.

Todo esto ha llevado a Leonor a considerar que Victoria Federica no es una buena persona. La considera interesada y con malas intenciones. Así pues, antes de llevarse cualquier tipo de disgusto, la Princesa Leonor ha optado por dejar fuera de su vida a Victoria Federica, a la que no responde ni llamadas ni mensajes.