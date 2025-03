Letizia pide que Leonor sea evacuada de Elcano si no mejora

La aventura a bordo de Elcano no ha estado yendo tan bien como pudieran esperar en Zarzuela. Leonor no ha hecho más que enfrentarse a contratiempos constantes que le han hecho la vida imposible y que han convertido la vida en alta mar en un auténtico infierno. Esta situación ha generado cierta preocupación en el seno de la Casa Real, donde no tienen especialmente claro si es conveniente mantener a la Princesa de Asturias a bordo de Elcano durante un nuevo largo y duro trayecto a través del océano Atlántico. Un viaje que Leonor no quiere volver a vivir.

Tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real española, estos últimos días han sido especialmente complicados para Leonor. La hija de Felipe VI y de Letizia llegó a llamar a sus padres entre lágrimas pidiendo que la sacaran de ese barco. Pues, como ya no es ninguna novedad, ha vuelto a pasar la noche en vela, encerrada en su camarote por culpa de los mareos y náuseas que la han acompañado desde que zarpó del puerto de Cádiz.

Ante esta situación, mientras que Felipe VI es partidario de mantener a Leonor en su puesto hasta que su aventura, Letizia no quiere que su hija siga sufriendo como nunca en alta mar. Tanto es así que, como ya hemos podido saber, la idea de la Reina de España pasa por evacuar a Leonor, lo antes posible para traerla de vuelta a Zarzuela.

Leonor sufre físicamente y emocionalmente

La realidad es que desde que comenzó su travesía por alta mar, Leonor no ha disfrutado ni un segundo. La Princesa de Asturias ha estado sufriendo las inclemencias del clima como la que más y los problemas de salud no la han dejado tranquila ni un segundo. Todo esto ha agotado a una Leonor que ya no soporta seguir ni un día más en el buque escuela. Algo que ya ha comunicado a su madre, Letizia, que ha comenzado a trabajar para poder evacuar, cuanto antes a su hija mayor.

Así pues, después de recibir la llamada de auxilio por parte de Leonor, la Reina Letizia se ha puesto a trabajar para evacuar a la Princesa de Asturias del infierno en el que se ha convertido su travesía por el océano Atlántico. Una aventura que nunca hizo ninguna ilusión a la esposa de Felipe VI.