Meghan Markle canceló un viaje del Príncipe Harry para estar con su padre cuando le diagnosticaron cáncer

El pasado año 2024 estuvo cargado de malas noticias en Buckingham. El cáncer de Carlos III llenó de preocupación a todos los miembros de la Casa Real de Gran Bretaña, que centraron sus esfuerzos en seguir de cerca la evolución del Rey de Inglaterra, que ni con el paso del tiempo ha sido capaz de retomar el vuelo y salir adelante de su enfermedad. Sin embargo, mientras que Guillermo y Kate Middleton sí que estuvieron cerca de Carlos III, el que nunca se presentó para apoyar a su padre, fue el Príncipe Harry.

En este sentido, según revelaron fuentes cercanas a los Duques de Sussex, Meghan Markle y Harry tuvieron una acalorada discusión a principios de 2024 sobre la posibilidad de que Harry viajara de urgencia hasta Reino Unido para acompañar a su padre en el momento más complicado de su vida. Sin embargo, Meghan Markle, como ya es costumbre, bloqueó por completo a su marido, al que amenazó con pedirle el divorcio y alejarlo de sus hijos, si decidía tomar un vuelo para llegar hasta Reino Unido para estar al lado de su padre.

Ni por el cáncer de Carlos III Meghan cedió

La realidad es que Harry, sí que esperaba que su esposa entendiera la delicada situación de su padre y accediera a que viajara hasta Reino Unido para acompañar a Carlos III en uno de los momentos más delicados de su vida. Sin embargo, lejos de ceder, Meghan se mantuvo firme en su lucha contra los Windsor y bloqueó por completo el viaje que su marido había comenzado a planear. Generando así, una situación de máxima tensión en el matrimonio de los Duques de Sussex, que en este 2024 han sido incapaces de mantener cierta estabilidad en su día a día.

Por su parte, desde fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, no han sido pocos los informes que apuntan al hecho que a Carlos III le sentó realmente mal que su hijo menor no estuviera presente en su momento más delicado, algo que no solo molestó al monarca, sino que también dejó molestos al resto de miembros de la Realeza.

Harry vive coaccionado por su esposa

Si hay algo que aprecia el Príncipe Harry, es a sus hijos Archie y Lilibet, a los que tiene en un pedestal. Dando así carta blanca a Meghan Markle para que pueda usar a los pequeños a la hora de presionar a Harry, que sabe que no puede hacer nada que no guste a su esposa.