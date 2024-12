Meghan Markle ha prohibido a Harry, reunirse con Carlos III y Guillermo de Gales, los detesta

Desde su salida de la Casa Real en 2020, Meghan Markle y el Príncipe Harry decidieron decir adiós, para siempre, a cualquier vinculación con la Realeza de Gran Bretaña. Una fuga que, a día de hoy, cuatro años más tarde, sigue dejando serias secuelas, tanto en los Duques de Sussex, como en la familia Windsor, unas cuentas pendientes que, la actriz estadounidense, se piensa seguir cobrando, después de lo que ella considera un maltrato constante hacia su persona, por parte de todos los miembros de la Casa Real.

En este sentido, el enfado de Meghan Markle, es tal, que según han confirmado fuentes cercanas a ella, ya ha prohibido a Harry, que se reúna con su padre y su hermano en lo que Carlos III espera que sea el paso definitivo para lograr la reconciliación entre ambos. Un plan que Meghan está más que lista para desbaratar, pues, según dichas fuentes, ha prohibido tajantemente que su marido sea partícipe de dicha reunión, la cual considera que podría provocar que Harry regresara a Reino Unido, algo que Meghan Markle ni se plantea.

Si Harry acepta volver, le espera el divorcio

Después de las más recientes declaraciones de Harry de Sussex, bromeando sobre las constantes crisis que podría estar atravesando la pareja, la realidad es que no todo está tan bien como lo trata de vender. Y es que, el matrimonio de los Duques de Sussex tiene como principal valor, su lejanía a la Casa Real. Pues, según confirmaron fuentes cercanas, en el caso de que el Príncipe Harry decidiera regresar a Gran Bretaña, la respuesta por parte de Meghan Markle, no sería otra que el divorcio, pues la actriz no está por la labor de volver sobre sus pasos y tragarse su orgullo, al regresar a ese lugar del que siempre ha despotricado.

Es por esta situación que Meghan ha prohibido a su esposo, reunirse con Guillermo y Carlos III. Pues, la actriz tiene el temor de que su padre y su hermano, acaben convenciendo a Harry, de regresar a Gran Bretaña. Una situación que rompería completamente su matrimonio.

La relación con Meghan es insalvable

Con todo sobre la mesa, parece imposible que la relación entre Meghan y la Casa Real, se pueda llegar a salvar en algún momento. Pues, mientras que los Windsor no harán ningún movimiento público, la actriz tampoco está por la labor de hacerlo. Hecho que solo lleva a pensar que esa relación está herida de muerte desde el año 2020.