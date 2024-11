Así es la relación abierta entre Selena Gomez y su novio, Benny Blanco, hay muchos más hombres

Unos días atrás nos habíamos hecho eco del polémico vídeo en el que Selena Gomez aparecía bailando muy de cerca con un hombre que, poco o nada tenía que ver con su novio, Benny Blanco. Una situación que hizo saltar las alarmas sobre una posible infidelidad por parte de la artista norteamericana, que parecía que estaba más pendiente de pasarlo bien con otro hombre, a espaldas de su novio, que de mantener en buen estado su relación.

Ante dicho vídeo, en Estados Unidos han realizado un profundo trabajo de seguimiento e investigación para entender qué es lo que estaba pasando en el noviazgo entre Selena y Benny, pues, la actitud de la actriz y cantante no era algo normal. Sin embargo, según afirmaron desde el país norteamericano, habría un pacto de tener una relación abierta, entre ambos, algo que justificaría los actos de Selena Gomez en esa discoteca.

De la posible infidelidad a estar todo consentido

Pese a que no se ha podido llegar a saber hasta qué punto está abierta la relación entre Benny Blanco y Selena Gomez, parece evidente que hay banda ancha para bailar de cualquier forma con cualquier persona. Pues, como se puede apreciar, Selena no se guardó nada en su forma de bailar con un Édgar Ramírez del que ahora mismo no se sabe nada, pues, ese baile podría haber acabado lejos de la pista de baile.

La realidad es que, según lo contado por las fuentes estadounidenses, todo lo que hizo esa noche Selena Gomez estaba plenamente consentido y hablado. Pues, lejos de haber estallado cualquier tipo de crisis de pareja entre ambos, se respira un ambiente más que bueno, lo que da a entender que no ha habido ningún enfado entre ambos.

Un futuro incierto para Selena Gomez

Si bien es cierto que actualmente Selena está más que a gusto con Benny faltará ver si esta relación abierta se puede mantener en el tiempo. Y es que, además de los posibles celos, la artista ya mostró su deseo de ser madre en algún momento de su vida, algo que provocará que, tanto ella como Benny, tengan que ordenar su vida, probablemente, cerrando su relación, algo que habrá que ver si acaba funcionando.

Así pues, tras la filtración del vídeo de Selena Gomez bailando junto a Édgar Ramírez, no parece que haya crisis alguna con su actual, pareja, pues con una relación abierta y consensuada, no hubo ningún tipo de infidelidad.