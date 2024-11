El generoso ‘regalo’ de Miguel Bernardeau a Aitana tras su ruptura, ‘vale 1,5 millones’

Hace ya prácticamente dos años que Aitana y Miguel Bernardeau decidieron poner fin a una relación que mantuvieron viva durante cuatro años. Un noviazgo que, pese a parecer que iba a durar para siempre, acabó de forma imprevista a finales de 2022, cuando ambos anunciaron que ya no seguían en su vida de pareja. Hecho que dolió mucho a una Aitana que tardó en recuperarse del golpe.

Sin embargo, ahora, con mucho tiempo y fuerza a sus espaldas, parece que Aitana ha hecho de tripas corazón y ha dado un paso definitivo para zanjar de una vez por todas cualquier tipo de vínculo con Miguel Bernardeau. Pues, ha optado por vender la que era su casa cuando ella y el actor mantenían su relación de pareja.

Un regalo final millonario

Pese a que ya ha sanado por completo de su ruptura, la realidad es que Aitana ya no estaba por la labor de tener relación alguna con un Miguel Bernardeau que ha visto como su ex pareja decidía vender el que había sido desde 2020 su nido de amor. Una venta, además, que ha acabado resultando en millonaria, pues según cuenta el portal Look, la artista catalana habría recaudado cerca de 1,5 millones de euros, doblando la cantidad que pagó hace cuatro años por dicho chalet ubicado en la Dehesa, en Madrid.

Con este importante ingreso, Aitana se habría podido lanzar a por la compra de un nuevo inmueble, este, ubicado en Miami, donde la española habría decidido residir con tal de estar lo más cerca posible de las grandes estrellas de la música mundial. Una inversión millonaria que ha surgido a raíz de dicha venta. Un gran último regalo por parte de Bernardeau.

Descifrar la nueva residencia de Aitana

Después de la compra del mencionado inmueble en Miami, habrá que ver si Aitana decide, a partir de ahora, cambiar su lugar de residencia. Pues, si hasta ahora había optado siempre por vivir en España, podría ser que con su nueva casa de 1,4 millones ubicada en Estados Unidos hace que la cantante cambie de idea y se mude al otro lado del Atlántico.

Así pues, un gran último regalo de Miguel Bernardeau a una Aitana que, tras ingresar 1,5 millones de euros habría invertido casi la totalidad de dicha cantidad en una nueva vivienda ubicada en Miami, cerca de todos sus compañeros artistas.