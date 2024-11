Pilar Rubio y el motivo que la separa de Sergio Ramos, “he sido feliz en Sevilla, pero”

Si algo sabía Pilar Rubio, cuando en 2012 cuando comenzó su relación con Sergio Ramos, era que, por muy asentado que estuviera en el Real Madrid, el andaluz podría acabar teniendo que marcharse a vivir lejos de la capital española en algún punto de su vida, algo que, ha acabado sucediendo, llevando a ambos a residir tanto en París como en Sevilla, hecho que habría afectado a Pilar.

Y es que, si hay algo que le gusta a Pilar Rubio, es vivir en el centro de Madrid, donde tiene acceso a todo y donde están la mayoría de los platós a los que suele acudir con cierta asiduidad. Y es que, tener que irse a Sevilla, pese a no estar muy lejos de la capital española no es algo que haya ilusionado a la presentadora, que nunca ha acabado de estar en perfecta comodidad en la capital andaluza.

Feliz, pero podría estarlo más

Ante esta situación, como ya comentó la propia presentadora, le ha gustado la experiencia de vivir en otras ciudades como París o Sevilla, aunque, pese a haber sido feliz, dio a entender que ella lo que quiere es una vida en Madrid: “Cada año es más fácil porque lo que tengo que hacer es no desempaquetar. Donde vayas vas a aprender algo. Fui muy feliz en París, pero son etapas de la vida. También he sido feliz en Sevilla”. Y es que, con esas afirmaciones parece claro que Pilar ha sido feliz, pero no tanto como podría haberlo sido.

En este sentido, no es nada sencillo tener que cambiar de lugar de residencia cada año. Algo que ha acabado siendo muy estresante para la pareja que ya sabe que, pese a estar más unidos que nunca, si hay algo que puede provocar un problema serio y que pueda romper su relación es un cambio de ciudad demasiado brusco y que aleje a Pilar de España y de todos sus logros profesionales.

Ramos encontró su felicidad en Sevilla

Por el contrario, si hay un lugar en el que Sergio Ramos está a gusto, es Sevilla y Andalucía. Hecho que provocó que estableciera su residencia ahí tras quedarse sin equipo. Algo que no acabó de gustar a su mujer, que tiene que ir y venir de Madrid de forma constante. Algo agotador que estaría comenzando a hartar a la presentadora que espera poder dar pronto el salto a la capital del país.